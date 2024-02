Fiołek alpejski obsypał się kwiatami. Znajoma kwiaciarka poradziła jak dbać o roślinę, by kwitła jak szalona. Oto co lubi cyklamen perski

Film „Marvels” zadebiutował w kinach 10 listopada 2023 roku. Od 7 lutego można go już oglądać w streamiongu w ramach abonamentu. Nieustraszona Carol Danvers, znana jako Kapitan Marvel (nagrodzona Oscarem Brie Larson), po raz kolejny podejmie się misji ocalenia wszechświata. Tym razem, by zaprowadzić międzygalaktyczny porządek, będzie musiała połączyć siły z innymi superbohaterkami.

Hit Marvela trafił na platformę streamingiową. Gdzie obejrzeć Marvels?

Carol Danvers aka Kapitan Marvel,uchodzi za najpotężniejszą z Avengersów. Jest niezależna, zwinna, bystra, pełna wdzięku i nie potrzebuje nikogo, by pokonać wroga. Kobieta o nadludzkich mocach uwielbia działać solo i do tej pory wychodziło jej to całkiem dobrze. Wyzwoliła się bowiem spod dyktatu imperium Kree i zemściła na Najwyższej Inteligencji. W filmie „Marvels” los płata jej jednak figla i w przezabawny sposób łączy z dwiema innymi superbohaterkami – jej największą fanką, Kamalą Khan znaną jako Miss Marvel (Iman VellanI) oraz dawno niewidzianą przyszywaną siostrzenicą, astronautką Moniką Rambeau (Teyonah Parris), obecnie służącą na S.Z.A.B.L.I. By sprostać nowemu wyzwaniu, bohaterki będą musiały stworzyć super trio Marvels. „Marvels” można już oglądać na platformie Disney+.