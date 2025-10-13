Hamas już narusza porozumienie?! "Zwłoki tylko czworga zakładników"

Hamas przekazał Izraelowi szczątki zaledwie czterech zakładników, łamiąc tym samym porozumienie dotyczące zwrotu 28 ciał.

Rodziny zmarłych zakładników są oburzone i domagają się interwencji mediatorów, by Hamas wywiązał się z umowy.

Czy to naruszenie zagraża dalszym etapom rozejmu, które obejmują rozbrojenie Hamasu?

Jak przekazuje w poniedziałek wczesnym popołudniem agencja informacyjna AFP, grupa reprezentująca rodziny izraelskich zakładników poinformowała, że w poniedziałek do kraju wrócą szczątki zaledwie czterech osób. "To rażące naruszenie porozumienia przez Hamas. Oczekujemy, że rząd Izraela i mediatorzy podejmą natychmiastowe działania w celu naprawienia tej poważnej niesprawiedliwości" – oświadczyła grupa.

Hamas już łamie zapisy porozumienia?

Przypomnijmy, Hamas ma zwrócić Izraelowi szczątki 28 zakładników uprowadzonych z Izraela podczas ataku 7 października 2023 r. Nie poinformowano, czyje szczątki mają być przekazane w poniedziałek. "Jednak władze izraelskie poinformowały wczoraj kilka osieroconych rodzin, że ciała ich bliskich nie zostaną zwrócone ani w poniedziałek, ani we wtorek. Władze zapewniły, że Izrael dołoży wszelkich starań, aby odnaleźć ciała" - przekazał portal "Times of Israel".

Wcześniej liczne źródła wskazywały, że szczątki większości zmarłych zakładników zostaną zwrócone do Izraela jeszcze w tym tygodniu. Hamas uprzedzał jednak, że będzie miał trudności z odnalezieniem niektórych ciał. "Rodziny zmarłych zakładników przeżywają wyjątkowo trudne dni, przepełnione głębokim smutkiem. Nie porzucimy żadnego zakładnika. Mediatorzy muszą wyegzekwować warunki porozumienia i dopilnować, aby Hamas poniósł karę za to naruszenie" - przekazało Forum Rodzin Zakładników.

Co jest w porozumieniach pokojowych?

Przypomnijmy, palestyński Hamas przekazał w poniedziałek, 13 października, Czerwonemu Krzyżowi 20 izraelskich zakładników. 20 Izraelczyków było ostatnimi żyjącymi więźniami Hamasu uprowadzonymi do Strefy Gazy 7 października 2023 r. Zwolnienie porwanych jest częścią obowiązującej od piątku pierwszej fazy rozejmu w Strefie Gazy. Hamas ma też wydać ciała 28 zabitych porwanych. Drugi etap porozumienia zakłada m.in. rozbrojenie Hamasu. Przedstawiciele ugrupowania wielokrotnie deklarowali, że nie złożą broni.