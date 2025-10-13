Hamas już narusza porozumienie?! "Zwłoki tylko czworga zakładników"

2025-10-13 14:47

20 zakładników zostało uwolnionych przez Hamas i gdy wydawało się, że kolejne fazy porozumienia pokojowego przebiegną tak samo poprawnie, okazuje się, że prawdopodobnie porozumienie już zostało naruszone. Rodziny ofiar, których zwłoki Hamas miał im przekazać, podały niepokojące informacje.

Hamas przekazał pierwszych zakładników. Wojsko potwierdza

i

Autor: EPA/STRINGER Dostawca: PAP/EPA/ PAP
  • Hamas przekazał Izraelowi szczątki zaledwie czterech zakładników, łamiąc tym samym porozumienie dotyczące zwrotu 28 ciał.
  • Rodziny zmarłych zakładników są oburzone i domagają się interwencji mediatorów, by Hamas wywiązał się z umowy.
  • Czy to naruszenie zagraża dalszym etapom rozejmu, które obejmują rozbrojenie Hamasu?

Jak przekazuje w poniedziałek wczesnym popołudniem agencja informacyjna AFP, grupa reprezentująca rodziny izraelskich zakładników poinformowała, że w poniedziałek do kraju wrócą szczątki zaledwie czterech osób. "To rażące naruszenie porozumienia przez Hamas. Oczekujemy, że rząd Izraela i mediatorzy podejmą natychmiastowe działania w celu naprawienia tej poważnej niesprawiedliwości" – oświadczyła grupa.

Hamas już łamie zapisy porozumienia?

Przypomnijmy, Hamas ma zwrócić Izraelowi szczątki 28 zakładników uprowadzonych z Izraela podczas ataku 7 października 2023 r. Nie poinformowano, czyje szczątki mają być przekazane w poniedziałek. "Jednak władze izraelskie poinformowały wczoraj kilka osieroconych rodzin, że ciała ich bliskich nie zostaną zwrócone ani w poniedziałek, ani we wtorek. Władze zapewniły, że Izrael dołoży wszelkich starań, aby odnaleźć ciała" - przekazał portal "Times of Israel".

Wcześniej liczne źródła wskazywały, że szczątki większości zmarłych zakładników zostaną zwrócone do Izraela jeszcze w tym tygodniu. Hamas uprzedzał jednak, że będzie miał trudności z odnalezieniem niektórych ciał. "Rodziny zmarłych zakładników przeżywają wyjątkowo trudne dni, przepełnione głębokim smutkiem. Nie porzucimy żadnego zakładnika. Mediatorzy muszą wyegzekwować warunki porozumienia i dopilnować, aby Hamas poniósł karę za to naruszenie" - przekazało Forum Rodzin Zakładników.

Co jest w porozumieniach pokojowych?

Przypomnijmy, palestyński Hamas przekazał w poniedziałek, 13 października, Czerwonemu Krzyżowi 20 izraelskich zakładników. 20 Izraelczyków było ostatnimi żyjącymi więźniami Hamasu uprowadzonymi do Strefy Gazy 7 października 2023 r. Zwolnienie porwanych jest częścią obowiązującej od piątku pierwszej fazy rozejmu w Strefie Gazy. Hamas ma też wydać ciała 28 zabitych porwanych. Drugi etap porozumienia zakłada m.in. rozbrojenie Hamasu. Przedstawiciele ugrupowania wielokrotnie deklarowali, że nie złożą broni.

