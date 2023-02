i Autor: Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka (2008), Wieloryb (2022) Brendan Fraser

to naprawdę on!

Hollywodzki przystojniak jak Anna Dymna! Tak oszpecił się do roli, wprost nie do wiary

W ubiegłym roku głośno było o Annie Dymnej, która do roli w serialu "Wielka woda" (opowiadającego o wielkiej powodzi we Wrocławiu z 1997 roku) zdecydowała się znacząco zmienić swój wizerunek. Aktorka w serialu grała kobietę tak otyłą, że aż ledwo się poruszającą. Tą samą drogą zdecydowali się pójść producenci z Hollywood. Już 17 lutego do polskich kin trafi film "Wieloryb". W roli głównej obsadzono w nim Brendana Frasera, uchodzącego za jednego z najprzystojniejszych amerykańskich aktorów. Jego wizerunek w tejże produkcji naprawdę zaskakuje!