Horror na techno party w Niemczech! Setki poszkodowanych

Setki osób poszkodowanych na techno party w Berlinie, 69 uczestników "Rave the planet" w szpitalu

Szokujące doniesienia po weekendowym techno party w Berlinie! Impreza "Rave the planet" zorganizowana w Tiergarten zakończyła się udzielaniem pomocy medycznej aż czterystu osobom, a dla kilkudziesięciu szaleństwa przy techno zakończyły się w szpitalu. "Rave the planet" przyciągnęło co najmniej 100 tysięcy uczestników - taką liczbę podaje policja, organizatorzy mówili nawet o 200 tysiącach. Chociaż nie było masowych bijatyk i awantur, to sporo osób znacząco przesadziło z używkami.

"Der Spiegel": część z poszkodowanych w stanie ciężkim, interwencja za interwencją

Pomimo deszczowej pogody, tłumy bawiły się do późnych godzin wieczornych. Policja oceniła paradę jako spokojną, jednak ratownicy medyczni interweniowali aż 400 razy. Jak informuje "Bild", 89 osób wymagało pilnej pomocy medycznej, 69 hospitalizowano. Zgłoszono też przypadki poważnych obrażeń, w tym zagrażających życiu. „To nie była rutynowa sobota dla naszych służb” – przyznał rzecznik, cytowany przez "Der Spiegel". Przeważały typowe dla takich wydarzeń przypadki: zatrucia alkoholem, problemy związane z zażyciem narkotyków, zasłabnięcia, różne urazy. Liczba uczestników imprezy była mniejsza niż w ubiegłym roku, kiedy to ulicami Berlina maszerowało ponad 300 tysięcy osób, ale wtedy służby ratunkowe odnotowały około 600 interwencji. Wygląda więc na to, że tegoroczne liczby wbrew pozorom nie są aż tak zaskakujące.

Sonda Pracowałeś/aś kiedykolwiek w Niemczech? Tak Wciąż pracuję Nie

Bei einer Berliner Techno-Party wurden am Samstag insgesamt 89 Personen verletzt, einige befinden sich in Lebensgefahr. Alkohol- und Drogenmissbrauch wurde von den Rettungskräften als Hauptursache genannt. https://t.co/vMQpsZZ9PF— Blick  (@Blickch) July 13, 2025

Egzamin ósmoklasisty z niemieckiego. Sprawdź w quizie, co pamiętasz ze szkoły podstawowej! Pytanie 1 z 16 Chcesz wyrazić opinię o nowej fryzurze koleżanki. Co jej powiesz? Ich habe eine neue Frisur. Du siehst mit den Locken sehr schön aus. Sie hat kurze, blonde Haare. Następne pytanie