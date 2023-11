i Autor: TWITTER, SHUTTERSTOCK 2-latka zmarła na wakacjach

straszna tragedia

Horror na wakacjach w Turcji. Lekarz dwa razy się pomylił w diagnozie! 2-latka zmarła w męczarniach!

To miały być niezapomniane wakacje w Turcji. Choć z całą pewnością takie będą, to niestety aż ciężko wyobrazić sobie smutek, jaki w sercach rodziców 2-letniej Isli będą one wywoływać. Dziewczynka (pochodząca z Wysp Normandzkich) zmarła w męczarniach po tym, jak tamtejszy lekarz dwukrotnie postawił nieprawidłową diagnozę. Medyk wskazywał na zapalenie migdałków, kiedy dziecko cierpiało na zapalenie wyrostka robaczkowego. To doprowadziło do śmierci 2-latki.