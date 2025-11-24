Horror. Wjechał autem w pieszych! Dwie osoby bez oznak życia, 11 rannych

W tokijskiej dzielnicy Adachi kierowca skradzionego samochodu wjechał w tłum pieszych, raniąc kilkanaście osób.

Dwie osoby nie dawały oznak życia, a 11 zostało rannych w tym tragicznym incydencie, który miał miejsce w poniedziałek, japońskie święto narodowe.

Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany po krótkim pościgu; motywy jego działania są wciąż nieznane.

Dowiedz się więcej o tym przerażającym wydarzeniu i najnowszych ustaleniach śledztwa.

Kierowca wjechał w tłum pieszych

Przerażające doniesienia z Japonii! W poniedziałek (24 listopada) rankiem, w tokijskiej dzielnicy Adachi kierowca jednego z samochodów nagle wjechał w tłum pieszych - przekazała japońska agencja informacyjna Kyodo. Zgodnie z doniesieniami Associated Press, dwie poszkodowane osoby nie dawały oznak życia, z kolei 11 kolejnych jest rannych. Zniszczeniu uległo też kilka aut.

Groza w Tokio. Kierowca potrącił kilkanaście osób i uciekł

Kierowca, który wjechał w pieszych, zbiegł z miejsca wypadku. Po krótkim pościgu służby go zatrzymały. Agencja Kyodo, powołując się na źródła w wydziale dochodzeniowym lokalnej policji, podała, że samochód, którym dokonano ataku, był skradziony. Policja na razie nie wydała oficjalnego komunikatu w tej sprawie. Nie wiadomo, jakie były motywy sprawcy.

Poniedziałek był świętem narodowym w Japonii. Więcej informacji wkrótce!

Warszawa. Wjechał na czerwonym, samochód zmiótł go z pasów Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.