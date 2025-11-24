Horror. Wjechał autem w pieszych! Dwie osoby bez oznak życia, 11 rannych

2025-11-24

Koszmarny poniedziałkowy poranek w stolicy Japonii. W jednej z dzielnic Tokio kierowca auta osobowego nagle wjechał w pieszych. Dwie osoby nie dają oznak życia, jedenaście jest rannych!

Kierowca wjechał w tłum pieszych

Przerażające doniesienia z Japonii! W poniedziałek (24 listopada) rankiem, w tokijskiej dzielnicy Adachi kierowca jednego z samochodów nagle wjechał w tłum pieszych - przekazała japońska agencja informacyjna Kyodo. Zgodnie z doniesieniami Associated Press, dwie poszkodowane osoby nie dawały oznak życia, z kolei 11 kolejnych jest rannych. Zniszczeniu uległo też kilka aut.

Groza w Tokio. Kierowca potrącił kilkanaście osób i uciekł

Kierowca, który wjechał w pieszych, zbiegł z miejsca wypadku. Po krótkim pościgu służby go zatrzymały. Agencja Kyodo, powołując się na źródła w wydziale dochodzeniowym lokalnej policji, podała, że samochód, którym dokonano ataku, był skradziony. Policja na razie nie wydała oficjalnego komunikatu w tej sprawie. Nie wiadomo, jakie były motywy sprawcy. 

Poniedziałek był świętem narodowym w Japonii. Więcej informacji wkrótce!

Japonia/ Samochód wjechał w pieszych w Tokio; dwie osoby bez oznak życia, kilkoro rannych
