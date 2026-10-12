Hotel nad Bałtykiem oddaje pieniądze za paliwo! Nietypowa promocja przyciąga tłumy turystów

Wakacje z „pełnym bakiem”

Nietypową akcję uruchomił czterogwiazdkowy hotel Warnemünder Hof w nadmorskim Warnemünde koło Rostocku. Jak informują niemieckie media, goście rezerwujący pobyt bezpośrednio przez stronę internetową hotelu mogą liczyć na zwrot kosztów paliwa zużytego podczas podróży.

Oferta obowiązuje przy pobytach od trzech noclegów. W takim przypadku hotel zwraca koszt przejazdu w jedną stronę. Osoby, które zostaną co najmniej sześć nocy, otrzymują zwrot kosztów zarówno za podróż do hotelu, jak i za drogę powrotną.

Hotel oszczędza i dzieli się pieniędzmi z klientami

Jak wyjaśnił dyrektor hotelu Frank Martens w rozmowie z „Ostsee-Zeitung”, akcja ma również wymiar biznesowy. Dzięki rezerwacjom dokonywanym bezpośrednio na stronie internetowej obiekt nie musi płacić wysokich prowizji internetowym platformom rezerwacyjnym.

– Przy podróży z odległości 500 kilometrów zwracamy gościowi 77 euro. Gdyby ten sam klient zarezerwował pięć noclegów przez Booking.com, musielibyśmy zapłacić platformie 135 euro prowizji – mówi Frank Martens.

Według niemieckich mediów internetowe portale rezerwacyjne pobierają zazwyczaj co najmniej 15 proc. wartości rezerwacji.

Tak wyliczają zwrot za benzynę

Koszt zwrotu obliczany jest na podstawie najkrótszej trasy wskazywanej przez Google Maps. Hotel przyjął średnie zużycie paliwa na poziomie siedmiu litrów na 100 kilometrów.

Za każdy litr benzyny goście otrzymują 2,20 euro, a za litr oleju napędowego 2,30 euro. Co ciekawe, właściciele pomyśleli również o użytkownikach samochodów elektrycznych. Mogą oni bezpłatnie ładować swoje pojazdy na terenie obiektu.

Turyści zachwyceni. „Kto by odmówił?”

Jak podaje „Ostsee-Zeitung”, z promocji korzysta już od 10 do 20 procent odwiedzających hotel. Jeden z turystów przyznał, że i tak wybrałby ten obiekt, ale dodatkowy bonus był bardzo miłym zaskoczeniem.

– Uważam tę akcję za świetną. Kto by odmówił? – powiedział gość cytowany przez niemieckie media. Według relacji odzyskał dzięki promocji niemal 90 euro.

Wysokie ceny paliw problemem dla rodzin

Pomysł hotelu trafia w aktualne nastroje kierowców. Jak przypominają niemieckie media, samochód pozostaje najpopularniejszym środkiem transportu wybieranym przez turystów. Dane niemieckiego urzędu statystycznego wskazują, że około 60 proc. osób podróżuje na wakacje własnym autem.

Przy utrzymujących się wysokich cenach paliw taki bonus może oznaczać dla rodzin odczuwalne oszczędności. Nic więc dziwnego, że nietypowa promocja stała się głośna daleko poza samym nadmorskim kurortem.

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