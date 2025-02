Juan Grabois to prawnik, influencer, aktywista na rzecz praw pracowników oraz były członek watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. 41-latek jest też przyjacielem papieża Franciszka. Jak podają włoskie gazety, Argentyńczyk wszedł do szpitala, a następnie próbował wejść do sali, w której leczony jest Ojciec Święty. Juan Grabois chciał się przywitać ze swoim przyjacielem i rodakiem. Ochrona mu to uniemożliwiła.

Ojciec Święty od 14 lutego przebywa w Poliklinice Gemelli. Papież ma obustronne zapalenie płuc. Z najnowszym informacji wynika, że stan papieża Franciszka nadal jest krytyczny, ale zanotowano lekką poprawę. Dziś (poniedziałek, 24.02) o godzinie 21 na placu Świętego Piotra rozpocznie się modlitwa różańcowa za papieża. Modlitwę poprowadzi sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin. Takie modlitwy będą odbywać się codziennie.

Urodzony w Buenos Aires (Argentyna) Jorge Mario Bergoglio został wybrany na papieża 13 marca 2013 roku. Wybrał imię Franciszek. Zanim został papieżem, pełnił funkcję arcybiskupa metropolity Buenos Aires.