Iran grozi wielką wojną. „Zwycięstwo pochodzi od Allaha i jest blisko”

Iran grozi Izraelowi kolejnym atakiem. „Zwycięstwo pochodzi od Allaha i jest ono blisko”

„Zwycięstwo pochodzi od Allaha i jest ono blisko” – tak napisał w mediach społecznościowych najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu, ajatollah Ali Chamenei. Dołączył do tego grafikę pokazującą rakiety wystrzeliwane w niebo z podziemnej bazy rakietowej. "Z Bożą pomocą ciosy powstańczego frontu staną się silniejsze i bardziej bolesne dla zużytego i gnijącego ciała reżimu syjonistycznego” - dodał przywódca. Iran został już całkowicie wciągnięty w wojnę na Bliskim Wschodzie i wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek starcia tego kraju z Izraelem. Póki co bez wielkich efektów - Iran 1 października wystrzelił 180 rakiet w kierunku Izraela, niemal wszystkie zostały zestrzelone. Według Iranu ostrzał to zemsta za zabicie przez Izrael kolejnych przywódców Hamasu i Hezbollahu.

Jaki będzie odwet Izraela? Wedłig BBC jedną z opcji jest uderzenie w irańskie instalacje nuklearne

"Irański reżim nie rozumie naszej determinacji do obrony i odwetu na naszych wrogach (...) ale zrozumieją, bo gdy ktokolwiek nas atakuje, my atakujemy jego" - powiedział premier Benjamin Netanjahu przed posiedzeniem gabinetu bezpieczeństwa, komentując atak Iranu. Zdaniem izraelskiego przywódcy świat powinien wspierać Izrael: "Muszą stanąć po stronie Izraela; wybór między tyranią a wolnością, między błogosławieństwem a przekleństwem nigdy nie był bardziej oczywisty". Jaki będzie odwet Izraela? Wedłig BBC jedną z opcji jest uderzenie w irańskie instalacje nuklearne. Były funkcjonariusz izraelskiego wywiadu Awi Melamed uważa, że atak rakietowy Iranu wywoła „znaczącą i natychmiastową odpowiedź Izraela przeciwko celom irańskim”.

Najpierw była inwazja lądowa na Liban i zabicie lidera Hezbollahu Hasana Nasrallaha

W nocy z 30 września na 1 października czasu polskiego wojska Izraela wkroczyły do Libanu, a krótko potem armia oficjalnie potwierdziła rozpoczęcie czegoś, co nazwano "ograniczonymi i ukierunkowanymi" działaniami. Może być to dopiero początek wielkiego konfliktu w regionie. Iran został ostrzeżony przez Izrael, że "żaden cel nie jest dla niego zbyt odległy". W mediach społecznościowych mnożą się filmy pokazujące nocne wybuchy w Bejrucie i libańskich wioskach, bo inwazji lądowej towarzyszą działania lotnictwa. Celem izraelskich ataków są terroryści z Hezbollahu, ale po tym, co stało się w Strefie Gazy, gdzie zginęły dziesiątki tysięcy cywilów, można obawiać się o wiele gorszego przebiegu wydarzeń, a potem kolejnych reakcji na nie. Izraelska armia podaje, że przygotowania do operacji, nazwanej "Północne Strzały", trwały od miesięcy. Jak przekonuje, celem nie jest ludność Libanu, a Hezbollah, który miał planować masakrę cywilów podobną do tej urządzonej przez Hamas 7 października. Wcześniej siły Izraela zabiły lidera Hezbollahu Hasana Nasrallaha, ale organizacja ta ogłosiła, że nie podda się i na miejsce każdego zabitego dowódcy ma zastępców. Odpowiada ogniem armii Izraela, walki trwają. Z północy Libanu ewakuowano już 60 tys. osób, przez ostatnie dwa tygodnie zginęło tysiąc Libańczyków. Wcześniej Izrael ostrzelał cele związane z Huti w Jemenie, trwają też walki w Gazie.

Iran celebrates missile attack, as IRGC vows crushing response if Israel hits back https://t.co/2EIYT76ebT via @timesofisrael their boasting sounds much like Hezbollah and Hamas— michael freeburn (@michaelfreo1954) October 2, 2024

Iran hit israel pic.twitter.com/J6Ixndgixx— Muhammad Smiry 🇵🇸 (@MuhammadSmiry) October 1, 2024

