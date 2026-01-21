Iran też grozi Trumpowi. Rakiety, które uderzą w Waszyngton, Nowy Jork i inne miasta”.

Iran twierdzi, że we współpracy z Rosją przeprowadził test pocisku, który mógłby dosięgnąć Stanów Zjednoczonych

„Ameryka jest około 10 tys. km od nas, a my możemy doprowadzić nasze okręty na odległości około 2 tys. km od niej i stamtąd wystrzelić rakiety, które uderzą w Waszyngton, Nowy Jork i inne amerykańskie miasta” - takie groźby jeszcze we wrześniu formułowali wobec Stanów Zjednoczonych przedstawiciele władz w Iranie. Teraz Teheran twierdzi, że przeprowadzony został z powodzeniem test pocisku balistycznego o takim właśnie zasięgu. Według portalu wojskowego DefenceSecurityAsia rakieta miała zostać wystrzelona z kosmodromu im. Imama Chomeiniego, położonego na wschód od Teheranu i poleciała w kierunku Morza Wschodniosyberyjskiego, przy czym według tych doniesień Iran uzyskał wcześniej zgodę Kremla na wlot testowanej rakiety w rosyjską przestrzeń powietrzną. Informacje o sukcesie testu podają także irańscy parlamentarzyści i wysocy rangą przedstawiciele władz. Mohsen Zanganeh, członek irańskiego Madżlisu, oświadczył publicznie: „Przetestowaliśmy jeden z najnowocześniejszych pocisków rakietowych w kraju i ten test zakończył się powodzeniem”.

Tymczasem Donald Trump wprost zagroził Iranowi unicestwieniem. Słowa prezydenta USA padły w rozmowie z NewsNation w kontekście ostrzeżeń, jakie dostawał prezydent od wywiadu jeszcze w czasach Bidena. Były prokurator generalny Merrick Garland mówił wprost, że chodzi o zemstę za zabicie irańskiego generała Kasema Sulejmaniego przez Amerykanów w 2020 roku. „Cokolwiek się stanie, wysadzimy cały kraj w powietrze – cały kraj zostanie wysadzony w powietrze. Mam bardzo stanowcze instrukcje. Cokolwiek się stanie, zmiecie się ich z powierzchni ziemi” - powiedział Donald Trump o tym, co by się stało, gdyby Teheran przeprowadził udany zamach na jego życie. Amerykanie nadal nie zaatakowali zbrojnie Iranu, choć jeszcze niedawno Trump groził tym Teheranowi, jako powód podając rzeź antyrządowych demonstrantów na ulicach irańskich miast. Iran utrzymuje, że za manifestacjami stały USA i Izrael. „Nie zamierzamy prowadzić kraju ku wojnie” – napisał Ali Chamenei na platformie społecznościowej X kilka dni temu. „Nie odpuścimy jednak również przestępcom w kraju. Gorszymi od przestępców wewnętrznych są przestępcy międzynarodowi! Nie odpuścimy również im”.

