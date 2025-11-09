Izrael zaatakował Liban. Nadleciały drony, nie żyją trzy osoby

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2025-11-09 7:24

Nasilają się izraelskie ataki na Liban. Drony ponownie nadleciały nad terytorium tego kraju, podobnie jak w ciągu ostatnich dni. Nie żyją trzy osoby, według Izraela dostarczające uzbrojenie Hezbollahowi. To właśnie walką z tą organizacją Izrael tłumaczy bombardowanie cudzego terenu. Wcześniejsze porozumienie zakładało rozbrojenie Hezbollahu przez armię Libanu, według Benjamina Netanjahu przebiega to za wolno i nieskutecznie.

Ważna decyzja Binjamina Netanjahu. Wydałem polecenie rozpoczęcia negocjacji

i

Autor: Mateusz Jagielski/ East News

Kolejne ataki Izraela na Liban, nie żyją trzy osoby. Według Izraela chodzi o walkę z Hezbollahem

Izrael kontynuuje ataki na terytorium Libanu. Na południe tego kraju ponownie nadleciały drony. Izrael tłumaczy ostrzeliwanie cudzego terenu walką z organizacją Hezbollah. Trzy osoby, które zginęły w izraelskich nalotach w ciągu ostatnich paru dni, według strony izraelskiej były zaangażowane w dostarczanie uzbrojenia terrorystom poprzez przemyt z Syrii. Według informacji przekazanych przez władze w Bejrucie, drony zaatakowały miejscowości Szeba i Baraszit. W pierwszym ataku zginęło dwóch mężczyzn, a w drugim jedna osoba. Cztery kolejne zostały ranne. Doniesienia mówią także o trzecim nalocie w pobliżu szpitala w mieście Bint Dżubajl, gdzie rannych zostało siedem osób.

Porozumienie pokojowe według Izraela nie jest wystarczająco realizowane

Pod koniec listopada 2024 roku Izrael i Liban zawarły porozumienie pokojowe zakładające, że kontrolę nad południem Libanu przejmą z rąk Hezbollahu rządowe siły libańskie. Teraz rząd w Bejrucie twierdzi, że to właśnie robi i stopniowo rozbraja bojówki, a według Izraela dzieje się to za wolno i nieskutecznie, bo rakiety nadal napływają z Syrii, przez co konieczna jest interwencja dla dobra izraelskiej ludności, a Hezbollahowi pomaga Iran. Jednak Hezbollah nie zamierza składać broni i uważa, że rząd w Bejrucie ulega szantażowi. 

ZOBACZ TEŻ: Szok! Izrael chce przesiedlić Palestyńczyków do Afryki

Hezbollah to ugrupowanie polityczne i zbrojne radykalnych szyitów powstałe w 1982 roku, w czasie izraelskiej inwazji na Liban. Jego założyciele inspirowali się rewolucją islamską w Iranie z 1979 roku i utrzymują bliskie związki z Teheranem. Ich celem pozostaje stworzenie w Libanie państwa religijnego na wzór irański. Hezbollah jest uznawany za organizację terrorystyczną m.in. przez Stany Zjednoczone, Izrael czy Wielką Brytanię. 

Super Express Google News
Sonda
Czy Izrael powinien wziąć udział w Eurowizji 2026?
QUIZ. Prawda czy fałsz? Dziesięć podchwytliwych pytań!
Pytanie 1 z 10
Marilyn Monroe jadła na śniadanie surowe jajka w mleku
ROSIAK: WOJNA JEST W GENACH IZRAELCZYKÓW.
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IZRAEL
BLISKI WSCHÓD
LIBAN