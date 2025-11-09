Izrael zaatakował Liban. Nadleciały drony, nie żyją trzy osoby

Kolejne ataki Izraela na Liban, nie żyją trzy osoby. Według Izraela chodzi o walkę z Hezbollahem

Izrael kontynuuje ataki na terytorium Libanu. Na południe tego kraju ponownie nadleciały drony. Izrael tłumaczy ostrzeliwanie cudzego terenu walką z organizacją Hezbollah. Trzy osoby, które zginęły w izraelskich nalotach w ciągu ostatnich paru dni, według strony izraelskiej były zaangażowane w dostarczanie uzbrojenia terrorystom poprzez przemyt z Syrii. Według informacji przekazanych przez władze w Bejrucie, drony zaatakowały miejscowości Szeba i Baraszit. W pierwszym ataku zginęło dwóch mężczyzn, a w drugim jedna osoba. Cztery kolejne zostały ranne. Doniesienia mówią także o trzecim nalocie w pobliżu szpitala w mieście Bint Dżubajl, gdzie rannych zostało siedem osób.

Porozumienie pokojowe według Izraela nie jest wystarczająco realizowane

Pod koniec listopada 2024 roku Izrael i Liban zawarły porozumienie pokojowe zakładające, że kontrolę nad południem Libanu przejmą z rąk Hezbollahu rządowe siły libańskie. Teraz rząd w Bejrucie twierdzi, że to właśnie robi i stopniowo rozbraja bojówki, a według Izraela dzieje się to za wolno i nieskutecznie, bo rakiety nadal napływają z Syrii, przez co konieczna jest interwencja dla dobra izraelskiej ludności, a Hezbollahowi pomaga Iran. Jednak Hezbollah nie zamierza składać broni i uważa, że rząd w Bejrucie ulega szantażowi.

ZOBACZ TEŻ: Szok! Izrael chce przesiedlić Palestyńczyków do Afryki

Hezbollah to ugrupowanie polityczne i zbrojne radykalnych szyitów powstałe w 1982 roku, w czasie izraelskiej inwazji na Liban. Jego założyciele inspirowali się rewolucją islamską w Iranie z 1979 roku i utrzymują bliskie związki z Teheranem. Ich celem pozostaje stworzenie w Libanie państwa religijnego na wzór irański. Hezbollah jest uznawany za organizację terrorystyczną m.in. przez Stany Zjednoczone, Izrael czy Wielką Brytanię.

Sonda Czy Izrael powinien wziąć udział w Eurowizji 2026? Tak Nie Nie mam zdania

🚨 🇱🇧 | 🇮🇱 Diplomatic sources reported that the upcoming days will be pivotal for Lebanon's internal scene. This follows the recent publication by Hezbollah, which outlines its stance for the future, firmly rejecting any concessions under Israeli pressure. Such a position may… pic.twitter.com/4vqRYJEC9S— Observe Lebanon (@ObserveLebanon) November 9, 2025

QUIZ. Prawda czy fałsz? Dziesięć podchwytliwych pytań! Pytanie 1 z 10 Marilyn Monroe jadła na śniadanie surowe jajka w mleku Prawda Fałsz Następne pytanie