Jeśli Ukraina przetrwa zimę, zdobędzie przewagę? "Putin wie, że nie wygra"

Ukraina musi przetrwać zimę

Czy rzeczywiście Ukraina ma szansę odeprzeć Rosję? Tego zdania jest były specjalny przedstawiciel USA ds. Ukrainy i Rosji, generał Keith Kellogg. "Rozumiem, że to trudna zima (…) ale jeśli Ukraina przetrwa tę zimę, styczeń, luty (…) przewaga będzie po waszej stronie, po stronie Ukrainy, a nie Rosji" - powiedział podczas środowej (21 stycznia) debaty w Davos. Dodał jednocześnie, że jego zdaniem negocjacje pokojowe zbliżają się powoli do końcowych etapów.

Putin zastanawia się, jak wyjść z twarzą

Jednocześnie stwierdził, że prezydent Rosji, Władimir Putin, wie już, że nie jest w stanie wygrać rozpętanej przez siebie wojny w Ukrainie. "Teraz zastanawia się, jak z godnością wyjść z tej sytuacji". PAP przypomina, że w środę wieczorem, w ramach obrad trwającego właśnie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, odbyło się spotkanie delegacji ukraińskiej, na czele z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy Rustemem Umierowem, z amerykańskimi wysłannikami: Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Po rozmowach w Davos, w czwartek wieczorem, Witkoff i Kushner mają udać się do Moskwy na spotkanie z Putinem.

W czwartek, 22 stycznia, rano Steve Witkoff przekazał, że "udało się poczynić znaczące postępy w rozmowach dotyczących zakończenia wojny, rozpoczętej rosyjską agresją na Ukrainę" - przekazała agencja Reutera. Twierdzi, że do wynegocjowania został zaledwie jeden punkt. "Jeśli więc obie strony chcą rozwiązać tę kwestię, to ją rozwiążemy" – powiedział i dodał, że utworzenie strefy wolnocłowej na Ukrainie będzie miało "przełomowe" znaczenie dla gospodarki tego kraju.