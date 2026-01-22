Jeśli Ukraina przetrwa zimę, zdobędzie przewagę? "Putin wie, że nie wygra"

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
PAP
PAP
2026-01-22 9:42

"Rozumiem, że to trudna zima (…) ale jeśli Ukraina przetrwa tę zimę, styczeń, luty (…) przewaga będzie po waszej stronie, po stronie Ukrainy, a nie Rosji" - powiedział w Davos były specjalny przedstawiciel prezydenta USA ds. Ukrainy, gen. Keith Kellogg. Dodał, że Putin zdaje sobie już sprawę z tego, że nie jest w stanie wygrać tej wojny.

Kijów walczy z brakiem ogrzewania

i

Autor: Efrem Lukatsky/ Associated Press
  • Generał Keith Kellogg uważa, że przetrwanie zimy jest kluczowe dla Ukrainy w wojnie z Rosją, co zmieni układ sił na jej korzyść.
  • Według Kellogga Władimir Putin szuka sposobu na "wyjście z twarzą" z konfliktu, co wskazuje na zbliżające się negocjacje pokojowe.
  • Po spotkaniach w Davos i przed wizytą w Moskwie, amerykańscy wysłannicy donoszą o znaczących postępach w rozmowach pokojowych.
  • Co dokładnie oznacza "strefa wolnocłowa" dla Ukrainy i czy to faktycznie koniec wojny?

Ukraina musi przetrwać zimę

Czy rzeczywiście Ukraina ma szansę odeprzeć Rosję? Tego zdania jest były specjalny przedstawiciel USA ds. Ukrainy i Rosji, generał Keith Kellogg. "Rozumiem, że to trudna zima (…) ale jeśli Ukraina przetrwa tę zimę, styczeń, luty (…) przewaga będzie po waszej stronie, po stronie Ukrainy, a nie Rosji" - powiedział podczas środowej (21 stycznia) debaty w Davos. Dodał jednocześnie, że jego zdaniem negocjacje pokojowe zbliżają się powoli do końcowych etapów.

Putin zastanawia się, jak wyjść z twarzą

Jednocześnie stwierdził, że prezydent Rosji, Władimir Putin, wie już, że nie jest w stanie wygrać rozpętanej przez siebie wojny w Ukrainie. "Teraz zastanawia się, jak z godnością wyjść z tej sytuacji". PAP przypomina, że w środę wieczorem, w ramach obrad trwającego właśnie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, odbyło się spotkanie delegacji ukraińskiej, na czele z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy Rustemem Umierowem, z amerykańskimi wysłannikami: Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Po rozmowach w Davos, w czwartek wieczorem, Witkoff i Kushner mają udać się do Moskwy na spotkanie z Putinem.

W czwartek, 22 stycznia, rano Steve Witkoff przekazał, że "udało się poczynić znaczące postępy w rozmowach dotyczących zakończenia wojny, rozpoczętej rosyjską agresją na Ukrainę" - przekazała agencja Reutera. Twierdzi, że do wynegocjowania został zaledwie jeden punkt. "Jeśli więc obie strony chcą rozwiązać tę kwestię, to ją rozwiążemy" – powiedział i dodał, że utworzenie strefy wolnocłowej na Ukrainie będzie miało "przełomowe" znaczenie dla gospodarki tego kraju.

Kijów walczy z brakiem ogrzewania
14 zdjęć
PUTIN ZAKOŃCZY WOJNĘ NA WŁASNYCH WARUNKACH I PORANNY RING
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PUTIN
UKRAINA
ROSJA