Jessica Alba poderwała młodszego! Pasują do siebie?

Jessica Alba łączona z 33-letnim aktorem. Danny Ramirez to kolejna wielka miłość gwiazdy?

Wszystko wskazuje na to, że Jessica Alba już nie płacze po rozstaniu z Cashem Warrrenem. W styczniu media rozpisywały się o końcu małżeństwa 44-letniej gwiazdy "Sin City" i producenta filmowego Casha Warrena (46 l.). Mają jedną córkę, 17-letnią obecnie Honor. Ich łączny majątek szacowany jest na 150 milionów dolarów, przy czym 100 milionów to fortuna Jessiki Alby, a 50 jej męża. Ale aktorce nie podział majątku teraz chyba w głowie! Jak głoszą gorące plotki w Hollywood, aktorka poderwała 33-letniego aktora Danny'ego Ramireza. Para została przyłapana podczas wspólnej romantycznej podróży do Cancun. Czy to tylko wakacyjna przygoda, czy coś więcej?

Kim jest Danny Ramirez? Jest znany z ról w produkcjach Marvela

Nowy wybranek aktorki, to aktor znany z ról w produkcjach Marvela. W „The Falcon and the Winter Soldier” wcielił się w Joaquina Torresa, a niedługo pojawi się w „Captain America: Brave New World” i „Avengers: Doomsday” (premiera w 2026 roku). Zasłynął również w „Top Gun: Maverick” jako porucznik Mickey Garcia. Ramirez, urodzony w Chicago, studiował aktorstwo na prestiżowej Tisch School of the Arts przy NYU, porzucając karierę sportowca po kontuzjach. Swoją karierę rozpoczął w 2016 roku, pojawiając się w serialach takich jak „The Affair” czy „Blindspot”.

Jessica Alba zyskała sławę rolą w "Sin City". Dziś jest też odnoszącą sukcesy bizneswoman

Jessica Alba to uznana amerykańska aktorka i bizneswoman. Urodziła się 28 kwietnia 1981 roku w Pomonie w Kalifornii. Zadebiutowała na ekranie w wieku 13 lat, m.in. w „Camp Nowhere” . Za rolę w serialu „Dark Angel” (2000–2002) otrzymała nominację do Złotego Globu. Na dużym ekranie zyskała rozgłos dzięki filmom takim jak „Honey” (2003), „Sin City” (2005) i „Fantastic Four” (2005 i 2007). Jest współzałożycielką marki The Honest Company. Od 2008 roku była żoną producenta Casha Warrena.

Jessica Alba was reportedly photographed with Top Gun's Danny Ramirez in Cancun Click ⬇️https://t.co/Bt2uwA2BMr— JustJared.com (@JustJared) July 14, 2025

