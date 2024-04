Jest całkiem zdrowa fizycznie, wkrótce podda się eutanazji. "Ma 28 lat, chłopaka i nie może żyć"

Zoraya ter Beek ma 28 lat i jest szczęśliwie zakochana. Całe życie marzyła, by zostać psychiatrą, jej życie jednak już wkrótce się skończy. I to na jej życzenie. 28-letnia Holenderka w maju podda się eutanazji. Jak podaje między innymi "The New York Post", Ter Beek dokona żywota na kanapie na swoim salonie. Lekarka najpierw przepisze jej środek uspokajający, a następnie lek, który zatrzyma akcję serca. Jej chłopak będzie przy niej do końca. Ona sama wie, jak dokładnie będzie to wyglądało. "Pani doktor naprawdę poświęca swój czas. To nie jest tak, że przychodzi i mówi: »Połóż się, proszę!«. W większości przypadków najpierw jest filiżanka kawy, aby ukoić nerwy i stworzyć miłą atmosferę. Potem zapyta, czy jestem gotowa. Zajmę miejsce na kanapie. Jeszcze raz zapyta, czy jestem pewna, po czym rozpocznie procedurę" - opowiada 28-latka.

Holandia. Młoda kobieta podda się eutanazji

Po wszystkim nie będzie pogrzebu. Ter Beek, która nie ma zbyt dużej rodziny, powiedziała, że ​​jej chłopak rozrzuci jej prochy w ładnym miejscu w lesie, które wspólnie wybrali. Przyznaje, że trochę się boi, ale trochę też na to czeka. Dlaczego? Holenderka jest całkowicie zdrowa fizycznie, mimo to zdecydowała się odejść z tego świata. Wszystko przez to, że... nikt już nie może jej pomóc. Od dzieciństwa bowiem zmaga się z wyniszczającą depresją, autyzmem i zaburzeniem osobowości typu borderline. Na eutanazję zdecydowała się po tym, gdy od lekarzy usłyszała: "Nic więcej nie możemy dla ciebie zrobić. Lepiej już nigdy nie będzie" - przekazuje serwis The Free Press.

Holandia pierwszym krajem, gdzie zalegalizowano eutanazję

Jak podaje portal, Ter Beek nie jest jedyna. Coraz więcej osób decyduje się na zakończenie życia, cierpiąc na szereg problemów psychicznych, takich jak depresja lub stany lękowe, które potęguje niepewność gospodarcza, zmiany klimatyczne, media społecznościowe i inne problemy. "Postrzegam eutanazję jako akceptowalną opcję proponowaną przez lekarzy i psychiatrów, podczas gdy wcześniej była to ostateczność" – mówi Stef Groenewoud, etyk opieki zdrowotnej na Uniwersytecie Teologicznym Kampen w Holandii, cytowana przez The Free Press. "The New York Post" przypomina, że w 2001 roku Holandia stała się pierwszym krajem na świecie, w którym zalegalizowano wspomagane samobójstwo. W 2022 r. w Holandii doszło do 8720 zgonów spowodowanych eutanazją.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112

