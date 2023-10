Jest jeden sposób na pokonanie Putina. Eksperci nie mają złudzeń

ISW: Kompromis z Putinem to droga do eskalacji wojny na Ukrainie. Jedyne wyjście z sytuacji to pokonanie militarne Rosji

Wojna na Ukrainie trwa już ponad półtora roku. Sytuacja na froncie przestała radykalnie się zmieniać, kontrofensywa posuwa się powoli, a przynajmniej takie można odnieść wrażenie. Kiedy skończy się wojna na Ukrainie, jak można pokonać Rosję i skłonić ją do kapitulacji? Czy należy zacząć negocjacje? Na temat wojny na Ukrainie i perspektyw pokonania rosyjskich sił wypowiedział się w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Analitycy nie mają złudzeń - jest tylko jeden sposób na zakończenie rosyjskiej agresji. Uważają, że negocjacje i kompromis z Putinem nie mają żadnego sensu i jedynie radykalne kroki pozwolą na przełom w krwawym konflikcie.

"Pomysł zapewnienia Putinowi możliwości 'ratowania twarzy' całkowicie ignoruje lekcje z ostatnich dziewięciu lat"

Według ISW nie negocjacje i dogadywanie się, a twarda siła militarna może pokonać Putina. "Pomysł zapewnienia Putinowi możliwości 'ratowania twarzy' całkowicie ignoruje lekcje z ostatnich dziewięciu lat. (...) Trwałe zakończenie wojny wymaga zmuszenia Putina do zaakceptowania porażki. On i jego następcy muszą zdać sobie sprawę, że nie mogą narzucić swojej woli Ukrainie i Zachodowi środkami wojskowymi, (a także) nie mogą podporządkować sobie Ukrainy politycznie ani zwyciężyć dyplomatycznie" - ocenił ISW. Putin od aneksji Krymu w 2014 roku pokazywał, że każde ustępstwo jest dla niego zachętą do pójścia dalej w agresywnych zapędach - oceniają analitycy i zachęcają do dalszego zbrojenia Ukrainy.

