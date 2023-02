Jest komunikat Pentagonu. Chodzi o rosyjskie siły nuklearne

Pentagon wydał komunikat o rosyjskich siłach nuklearnych. Wcześniej Putin ogłosił, że wycofuje się z porozumienia w tej sprawie

Rosja zawiesza swój udział w programie redukcji arsenału atomowego na świecie - ogłosił we wtorek, 21 lutego Władimir Putin w swoim przemówieniu wygłoszonym przed Zgromadzeniem Federalnym. Rosyjski dyktator miał na myśli amerykańsko-rosyjskie porozumienie z 2010 roku, które ogranicza liczbę rozmieszczonych głowic jądrowych do 1550 w każdym z tych krajów, a rakiet i bombowców do 700. To oznacza, że Putin stał się jeszcze bardziej niekontrolowany i nieprzewidywalny. Czy już z tego skorzystał? Czy Władimir Putin podjął jakieś niepokojące działania związane z bronią nuklearną? Stany Zjednoczone szczególnie teraz uważnie analizują tę kwestię. Jest już komunikat Pentagonu.

Amerykański generał uspokaja: "Jeśli chodzi o pozycję rosyjskich sił strategicznych, nie stwierdziliśmy żadnych oznak, że uległa ona zmianie"

Jak poinformowało ministerstwo obrony Stanów Zjednoczonych, na szczęście póki co nie wykryto żadnych zmian, jeśli chodzi o rosyjskie siły atomowe. Pozycje strategicznych sił nuklearnych Moskwy pozostają niezmienione od deklaracji Putina o wycofaniu się z porozumienia START. "Uważamy za niefortunne, że postanowili zawiesić swój udział w traktacie Nowy START. Jest to nieodpowiedzialne, biorąc pod uwagę możliwe konsekwencje tego, o czym mówimy. Jeśli chodzi o pozycję rosyjskich sił strategicznych, nie stwierdziliśmy żadnych oznak, że uległa ona zmianie, podobnie jak my nie zmieniliśmy swojej pozycji" - powiedział rzecznik Pentagonu, generał Patrick Ryder.

Pentagon spokesperson Brigadier General Patrick Ryder to Neil: "We’re going to continue to support Ukraine for as long as it takes." pic.twitter.com/Xh5i4FcB6O— Neil Cavuto (@TeamCavuto) February 25, 2023

Putin says Russia is suspending participation in New START treaty, the only remaining major nuclear arms control pact with the UShttps://t.co/db5cIc9Ooy— CNN Breaking News (@cnnbrk) February 21, 2023

