Joe Biden ma chorobę Parkinsona?! Lekarz wymienia typowe objawy

Trójka dzieci zaginęła! Poszły do wesołego miasteczka i zniknęły

Tajemnicze zachowanie Joego Bidena. Prezydent zamiera na parę sekund, jakby nie mógł się ruszyć. Lekarze podejrzewają Parkinsona

Wybory prezydenckie w USA odbędą się już na początku listopada i zdecydują o losach świata. Joe Biden zmierzy się z Donaldem Trumpem. Na barkach urzędującego obecnie prezydenta spoczywa nie lada odpowiedzialność. Czy jest w stanie ją unieść, biorąc pod uwagę, że ma już 82 lata, a taki urząd wmaga wręcz niespożytych sił? Niestety, nawet wśród zwolenników Bidena i przeciwników Trumpa są tacy, którzy w to wątpią. A ostatnie wystąpienia prezydenta nikogo nie uspokoiły. Biden dwukrotnie w tajemniczy sposób zamierał na parę sekund tuż przed kamerami. Tak, jakby nie mógł się poruszyć. Podczas spotkania z okazji zbierania funduszy na kampanię w Los Angeles sam Barack Obama delikatnie wyprowadził Bidena za ramię ze sceny po takim właśnie epizodzie.

Lekarka z Los Angeles: objawy Bidena " prawdopodobnie wynikają z zaburzenia neurologicznego, takiego jak choroba Parkinsona”

Czy to wszystko przypadek, wyraz indywidualnego sposobu bycia prezydenta, a może nie? „Zamrożona twarz-maska, zmniejszony ruch ramion i rzadsze mruganie prawdopodobnie wynikają z zaburzenia neurologicznego, takiego jak choroba Parkinsona” - domyśla się cytowana przez Daily Mail lekarka z Los Angeles, dr Sheila Nazarian. Czy to przesada i brutalna walka przedwyborcza? Może tak być, bo lekarka ta nie ukrywa sympatii do Trumpa. Z drugiej strony filmy pokazujące zamierającego na kilka sekund Bidena pozostawiają rzeczywiście pewien niepokój o jego zdrowie, a dr Nazarian nie jest pierwszym medykiem, który wyrażał przypuszczenia odnośnie początków Parkinsona u najważniejszej osoby w USA.

Sonda Na kogo byś zagłosował, gdybyś mógł, na Trumpa czy na Bidena? Na Trumpa Na Bidena

A Geriatrician thinks Biden may have Parkinson's Disease.Watch the video and comment your thoughts. pic.twitter.com/K7jy2IK0wN— Jessico Bowman (@JessicoBowman) June 13, 2024

Breaking: Doctors reveal condition that could be behind Biden’s bizarre ‘freeze’ episodes… after 81-year-old has second statue moment in one week https://t.co/OjMQcJwLSS #81YearOld #Bidens #bizarre pic.twitter.com/Ib6CWMBo1Y— WhatsNew2Day (@whatsn2day) June 17, 2024

QUIZ wiedzy o zdrowiu: Czy potrafisz samodzielnie zdiagnozować chorobę? Pytanie 1 z 8 Chronicznie bolą cię mięśnie. To oznacza, że cierpisz na: Artretyzm Katar Czerniaka Dalej