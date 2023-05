Julia Fox znów pokazała piersi na imprezie! Eks kochanka rapera porzuciła staniki

Julia Fox znowu świeci biustem w Cannes. Kreacje aktorki to seksowne peleryny!

Ona wie, co zrobić, by całe Cannes mówiło już tylko o niej! Julia Fox nie traci czasu podczas pobytu na 76. festiwalu filmowym, gdzie bawią teraz wszystkie najsławniejsze gwiazdy kina. Aktorka znana z bycia byłą kochanką Kanye Westa robi wszystko, by przedłużyć swoje pięć minut sławy. Wybrała stary i sprawdzony sposób, czyli pokazuje piersi raz po raz! Dopiero co Julia Fox poszła na elegancką galę Art of Elysium w Cannes w plastikowym topie odsłaniającym całkowicie biust. Teraz znów to zrobiła. Na premierę serialu "The Idol" Julia Fox wybrała coś w rodzaju peleryny przeciwdeszczowej, a o staniku ponownie zapomniała. Zamiast niego wybrała coś na kształt naklejek na sutki. Fotografowie poświęcali jej tyle samo czasu, co gwiazdom filmu...

Kim jest Julia Fox? Aktorka i eks kochanka Kanye Westa

Julia Fox urodziła się w USA, ma włoskie korzenie po matce. Zaczynała jako projektantka ubrań, pracownica sklepu z butami, a nawet pracownica salonu sado-maso. Julia wystąpiła w kilku filmach, jej największy sukces to gra u boku Adama Sandlera w filmie "Uncut Gems" z 2019 roku. Ma rocznego syna, z mężem rozwiodła się po trzech latach małżeństwa. Kanye od 2014 roku był mężem Kim Kardashian, Kim złożyła pozew rozwodowy w lutym. Pod koniec 2022 roku rozwód sfinalizowano, a West zdążył po krótkim czasie wziąć ślub z projektantką Biancą Censori.

JULIA FOX INVENTED MOTHERHOOD pic.twitter.com/0xDyO8G8IL— ❃ miss val (@smarginandomi) May 22, 2023

Julia Fox hits 2023 Cannes Film Festival red carpet in plastic poncho gown. https://t.co/nJJHiBhoUM pic.twitter.com/ntWGGN5lTb— Page Six (@PageSix) May 23, 2023

