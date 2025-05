Katastrofa samolotu Cessna. Są ofiary śmiertelne

Katastrofa samolotu Cessna w San Diego. Tragiczny bilans ofiar

Federalna Administracja Lotnictwa podała, że Cessna 550 rozbiła się w czwartek nad ranem w pobliżu lotniska Montgomery-Gibbs w San Diego, w gęsto zaludnionej dzielnicy Murphy Canyon. Uszkodzonych zostało kilkanaście domów, a trzy sąsiednie ulice zostały ewakuowane.

Według miejscowej policji ten model samolotu może pomieścić od ośmiu do 10 osób, ale na razie nie wiadomo, ile osób leciało maszyną, która rozbiła się w San Diego. „Uważamy, że jest wiele ofiar śmiertelnych, ale będziemy musieli to wszystko sprawdzić, co wymaga czasu” – powiedział zastępca szefa miejscowej straży pożarnej Dan Eddy.

"Ulica wyglądała jak z filmu". Relacje świadków po katastrofie Cessny w San Diego

Dan Eddy dodał, że na ziemi prawdopodobnie nikt nie ucierpiał, wybuchło jednak kilka pożarów, wywołanych przez paliwo, które wylało się z samolotu podczas katastrofy.

- Ulica wyglądała jak miejsce z filmu. Gdy samolot uderzył w ziemię, paliwo wylało się z niego na kilka zaparkowanych tam samochodów, które spłonęły – powiedział Eddy podczas konferencji prasowej i wyjaśnił, że podczas wypadku panowała gęsta mgła.

Szef policji San Diego Scott Wahl dodał, że „paliwo lotnicze spłynęło ulicą i wszystko stanęło w płomieniach jednocześnie. To było przerażające”.

- Przeszukujemy jeszcze wszystkie domy, aby upewnić się, że nikt tam nie ucierpiał - dodał Dan Eddy.

Okolica, w której rozbiła się Cessna, zabudowana jest głównie domami jednorodzinnymi i szeregowcami. Mieszka tam wielu żołnierzy z rodzinami.

Trwają ustalenia przyczyn katastrofy samolotu Cessna w San Diego

Władze San Diego nie podały szczegółów dotyczących trasy samolotu, ale zakomunikowały, że był to lot ze środkowego zachodu USA. Według portalu Flight Aware, który monitoruje ruch lotniczy, samolot Cessna Citation II, który miał przylecieć na lotnisko Montgomery-Gibbs Executive w San Diego o godz. 3.47 rano czasu lokalnego, leciał z małego lotniska Colonel James Jabara w Wichita w stanie Kansas.

Przyczyny katastrofy samolotu Cessna 550 w San Diego są obecnie badane przez odpowiednie służby. Zebrane informacje mają pomóc w ustaleniu, co doprowadziło do tej tragicznej katastrofy.

