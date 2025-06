CO WIADOMO?

Katastrofa samolotu w Indiach: Znaleziono czarną skrzynkę Boeinga!

W Indiach doszło do ogromnej tragedii. Służby odnalazły jedną z dwóch czarnych skrzynek samolotu Boeing 787-8 Dreamliner, który rozbił się w czwartek w Ahmadabadzie. Na pokładzie znajdowały się 242 osoby, a katastrofę przeżył tylko jeden pasażer. Co doprowadziło do tej strasznej tragedii? Czy czarna skrzynka ujawni prawdę o przyczynach katastrofy?