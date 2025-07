Katy Perry jest już wolna! Ale na wakacje jeździ z byłym

Słynna piosenkarka Katy Perry rozstała się z Orlando Bloomem. Ale na wakacje polecieli razem

Sensacyjne rozstanie w świecie gwiazd i... wspólne wakacje. Mniej więcej tydzień temu gruchnęła wiadomość o tym, że piosenkarka Katy Perry i aktor Orlando Bloom rozstają się. Para zaczęła się spotykać 10 lat temu, mają 5-letnią córkę Daisy Dove. Na ślub Lauren Sanchez i Jeffa Bezosa w Wenecji aktor poleciał już sam, a media rozpisywały się o tym, że nie stronił tam od towarzystwa coraz to innych piękności.

„W związku z ogromnym zainteresowaniem i dyskusjami na temat związku Orlando Blooma i Katy Perry, ich przedstawiciele potwierdzili, że Orlando i Katy w ciągu ostatnich miesięcy zmienili swoje relacje, koncentrując się na rodzicielstwie. Pozostają rodziną, ponieważ ich wspólnym priorytetem jest – i zawsze będzie – wychowanie córki w miłości, stabilności i wzajemnym szacunku” – poinformowano "Page Six" we wspólnym oświadczeniu aktora i piosenkarki.

Wygląda na to, że faktycznie pozostali rodziną! Bo już po ogłoszeniu rozstania w mediach społecznościowych pojawiło się wspólne zdjęcie Katy Perry i Orlando Blooma z wakacji. Jest na nich ich córeczka, a także Flynn, 14-letni syn ze związku Blooma z modelką Mirandą Kerr.

Katy Perry. Kariera, największe hity, mężowie i narzeczeni, dzieci

Katy Perry ma teraz 41 lat. Zdobyła popularność albumem "One of the Boys" w 2008 roku. To właśnie na tej płycie znalazły się takie hity, jak "I Kissed a Girl" i "Hot n Cold". W 2010 roku wydała płytę "Teenage Dream" z hitami "California Gurls", "Teenage Dream", "Last Friday Night". W 2013 roku ukazało się "Prism" z przebojami "Roar" czy "Dark Horse". W latach 2010-2012 Katy Perry była żoną brytyjskiego aktora Russella Branda. W 2015 roku zaczęła spotykać się z innym brytyjskim aktorem, Orlando Bloomem. Para zaręczyła się w 2019 roku. Mają jedno dziecko, córkę Daisy Dove (5 l.). W lipcu 2025 roku ogłosili rozstanie i zerwanie zaręczyn. Na ślub Jeffa Bezosa i Lauren Sanchez w Wenecji Bloom poleciał już sam.

Orlando Bloom includes photo with Katy Perry in his latest photo dump. pic.twitter.com/QYWBUtYhAt— Pop Crave (@PopCrave) July 9, 2025

