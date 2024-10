Kim Dzong Un reklamuje wakacje w Korei Północnej! "Rosjanki w bikini"

Kim Dzong Un kusi wakacjami u siebie! Na filmie reklamowym szaleją Rosjanki w bikini

Korea Północna to komunistyczny skansen, w którym rządzi bezwzględny tyran Kim Dzong Un nie znoszący najmniejszego sprzeciwu. W państwie uregulowany jest każdy aspekt życia obywateli z fryzurą i strojem włącznie. Można trafić przed pluton egzekucyjny nawet za słuchanie zachodnich piosenek, nie wspominając o najdrobniejszej choćby formie krytyki rządów Kima. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że północnokoreański dyktator postanowił zmienić wizerunek swojego kraju z posępnego i siermiężnego na znacznie bardziej rozrywkowy. A wszystko przez zacieśniającą się więź z Władimirem Putinem. Kim nie tylko wysłał do Rosji amunicję i żołnierzy, ale też wyczuł w rosyjskim rynku jakiś potencjał... turystyczny. W rezultacie w Korei Północnej trwa rozkręcanie tej branży, zwłaszcza pod kątem przybyszów z zagranicy. Ale pod warunkiem, że ta zagranica to Rosja.

Zamiast komunistycznych wieców są plaże i atrakcje turystyczne, parki wodne i hotele. Weseli Rosjanie grają w siatkówkę, pływają skuterami

Reklama wakacji w Korei Północnej skierowana do rosyjskiego odbiorcy trafiła ostatnio do sieci. Na filmie widzimy m.in. roześmiane Rosjanki w bikini, choć dla obywatelek Korei Północnej taki nieskromny, zachodni strój jest surowo zakazany. Zamiast komunistycznych wieców są plaże i atrakcje turystyczne, parki wodne i hotele. Weseli Rosjanie grają w siatkówkę, pływają skuterami i bawią się na dziewiczych plażach. W tej sposób państwowa instytucja zwana Koreańskim Przedsiębiorstwem Podróży Międzynarodowych chce skusić Rosjan, którzy do wielu krajów nie są już wpuszczani z uwagi na zachodnie sankcje i w wielu miejscach świata nie są mile widziani. Czy Rosjanie korzystają z tej oferty? Jak najbardziej. W lipcu było głośno o tym, że 250 uczniów z Federacji Rosyjskiej pojechało na wakacje do państwa rządzone przez Kim Dzong Una. Obóz nad Morzem Japońskim trwał od 22 lipca do 2 sierpnia. Zajęcia na nim miały wzmacniać "przyjaźń między krajami", było m.in. żeglowanie, taekwondo i malowanie, a także "Dzień Korei" i "Dzień Rosji".

North Korean tourist ads tout country’s beaches — with commercials depicting attractive Russians frolicking in sand https://t.co/MqjIKA2GEX pic.twitter.com/sJ7snkYcUU— New York Post (@nypost) October 5, 2024

Russia continues to promote North Korea as a tourist destination, with plans to send Russian schoolchildren on vacation to North Korean camps and build tourism bases for Russian people.I really hope that North Korea becomes their preferred destination and that there will be… https://t.co/RXmpwQXYxY pic.twitter.com/vL7ll7RFlK— Victoria (@victoriaslog) February 12, 2024

