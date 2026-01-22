Kobieta napisała na śniegu rozpaczliwe słowa. To ją uratowało!

Poruszająca historia z ogarniętej wojną Ukrainy! Starsza kobieta ze wsi Konstantynówka w Donbasie w desperacji napisała na śniegu dużymi literami: "Proszę o chleb". Liczyła na to, że może ktoś zobaczy te słowa z samolotu i jej pomoże. Na szczęście pewien operator drona nie tylko dostrzegł napis, ale i nie pozostał obojętny na los samotnej seniorki. Niebawem na śniegu przed jej domem pojawił się kolejny napis.

Napis na śniegu proszę o chleb na Ukrainie

Autor: Punkt Systemów Bezzałogowych "Feniks"/Telegram; Shutterstock/ Shutterstock

Seniorka z Ukrainy napisała na śniegu przed swoim domem "Proszę o chleb". Operator drona zauważył napis

Wojna na Ukrainie weszła w wyjątkowo dramatyczny etap. Podobnie jak u nas, panuje tam tęga zima. Ostrzały infrastruktury energetycznej sprawiają, że dostęp do ogrzewania czy prądu stają się luksusem. Podobnie żywność, zwłaszcza na terenach, gdzie już mało kto zapuszcza się z dostawami jedzenia. Tak jest również w przyfrontowej miejscowości Konstantynówka w obwodzie donieckim. Rozegrały się tam ostatnio poruszające sceny. Podczas rutynowego rozpoznania terenu pewien młody operator ukraińskiego drona zauważył coś nietypowego. Na śniegu, obok jednego z domów, widniał krótki napis: „Proszę, przyślijcie chleb”. Autorką napisu była starsza kobieta, odcięta od regularnej pomocy, żyjąca w miejscu, gdzie rzadko ona dociera.

19-letni operator drona pomógł seniorce z przyfrontowej wsi. Zrzucił przed jej domem chleb i herbatniki

Jak relacjonuje 3. Oddział Straży Granicznej Ukrainy im. pułkownika Jewhenija Pikusa, wiadomość seniorki dostrzegł Maksym, 19-letni operator bezzałogowca z jednostki „Phoenix”, używający pseudonimu „Maliuk”. Młody żołnierz nie miał wątpliwości, do kogo skierowany był apel. "Ona nie pisała do Rosjan. Pisała do nas. Prosiła o pomoc" – powiedział, cytowany przez "Ukraińską Prawdę". Maksym zrobił zdjęcie napisu i zwrócił się do dowódców z prośbą o zgodę na udzielenie pomocy. Po jej uzyskaniu dron, który na co dzień służy do wykrywania rosyjskich pozycji, przeniósł zupełnie inny ładunek: chleb i herbatniki. Zrzut żywności odbył się bezpośrednio w pobliżu domu kobiety. Kilka godzin później w tym samym miejscu pojawił się nowy napis, znów wydeptany w śniegu. Tym razem krótki: „Dziękuję”.

