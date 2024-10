Zełenski pojechał do papieża Franciszka. Dał mu wstrząsający prezent

Do zdarzenia doszło w sobotę w pobliżu wiecu Donalda Trumpa w Coachella w Kalifornii. To miejsce znane z corocznego festiwalu muzyki i sztuki. Jak podały lokalne władze, policja zatrzymała na jednym z punktów kontrolnych uzbrojonego 49-latka. Pochodzący z Las Vegas Vem Miller poruszał się czarnym samochodem typu SUV i nielegalnie posiadał strzelbę, naładowany pistolet i "magazynek o dużej pojemności". Do zatrzymania doszło o godzinie 16:59 czasu lokalnego - godzinę przed planowanym wystąpieniem Trumpa na scenie.

Secret Service oświadczyło, że Trump "nie był w niebezpieczeństwie". Miejscowy szeryf Chad Bianco przekazał, że "incydent nie miał wpływu na bezpieczeństwo Trumpa ani uczestników wiecu", jakkolwiek nazwał podejrzanego "szaleńcem". Jednocześnie przyznał, że wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Dodał, że jego zdaniem funkcjonariusze zapobiegli trzeciej próbie zamachu, ale udowodnienie, że taki był zamiar mężczyzny może okazać się niemożliwe. Zdradził przy tym mediom, że w tej sprawie jest "wiele nieprawidłowości". Jak przekazał, pojazd miał fałszywe tablice rejestracyjne, a w środku panował "nieład". Szeryf poinformował, że w samochodzie znaleziono wiele paszportów z różnymi nazwiskami, a także wiele praw jazdy, dodając, że tablice rejestracyjne były "domowej roboty" i niezarejestrowane.

Służby prowadzą dochodzenie w tej sprawie i to od nich zależy, czy postawią dodatkowe zarzuty 49-latkowi. Aktualnie został oskarżony o dwa wykroczenia związane z bronią i wyszedł na wolność po wpłaceniu kaucji w wysokości pięciu tys. dolarów. - W tej chwili nie dokonano aresztowania federalnego, śledztwo jest w toku. Biuro Prokuratora Generalnego USA, Tajne Służby USA i FBI wyrażają wdzięczność deputowanym i lokalnym partnerom, którzy pomogli zapewnić bezpieczeństwo na sobotnim wydarzeniu - napisano w oficjalnym oświadczeniu.

