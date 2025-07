Koniec miłości Trumpa i Putina? "Bardzo miły, ale..."

Donald Trump kiedyś nazywał Władimira Putina geniuszem, a potem powtarzał, że łatwiej mu się z nim negocjuje niż z Wołodymyrem Zełenskim. Ale ostatnio twierdzi, że Putin też go zawiódł. „Nie jestem zadowolony z Putina. Mogę to powiedzieć już teraz. Putin zasypuje w nas mnóstwem bzdur… Zawsze jest bardzo miły, ale potem okazuje się, że to nic nie znaczy” - zwierzał się ostatnio Trump. "The Guardian" zastanawia się, czy to koniec "bromance" z Putinem!

i Autor: Photo/ Associated Press Putin