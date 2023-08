i Autor: East News

Rodzina królewska

Koniec wojny księcia Harry'ego z rodziną królewską? "To wielka ulga"

Czy to już koniec wielkiej wojny w brytyjskiej rodzinie królewskiej? Pałacowi komentatorzy mówią o "wielkiej uldze", jaka zapanowała w szeregach royalsów. A wszystko przez zmiany, jakie zaszły u Meghan Markle i księcia Harry'ego. U Sussexów trwają tajemnicze przetasowania, a efekty mówią same za siebie. Konflikt ma się ku końcowi? Co teraz będzie?