Kosmiczny hołd dla Polek. Planetoidy nazwane imionami Faustyny i Ledóchowskiej

Dwie planetoidy nazwane imionami polskich świętych Faustyny Kowalskiej i Urszuli Ledóchowskiej.

Odkrycia dokonali astronomowie z Watykanu i uhonorowali polskie zakonnice.

Jakie kryteria decydują o tym, komu zostanie poświęcona planetoida? Sprawdź!

Planetoidy Faustina i Ledochowska – polskie święte w kosmosie

Informację o przyznaniu dwóm planetoidom nazw Faustina oraz Ledochowska podał najnowszy biuletyn Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU). Są to planetoidy odkryte wspólnie przez watykańskich astronomów o. Richarda P. Boyle’a SJ oraz jego wieloletniego współpracownika Kazimierasa Černisa (z Wilna na Litwie), przy użyciu teleskopu VATT Obserwatorium Watykańskiego, zainstalowanego na górze Graham w Arizonie.

Oprócz polskich świętych nazwano także dwie inne planetoidy odkryte przez wspomniany zespół. Otrzymały one imiona ks. Matteo Galaverniego oraz o. Bayu Risanto SJ, członków zespołu Obserwatorium Watykańskiego. Jedna z planetoid została również poświęcona jezuicie Garcíi Alabiano (1549–1624), hiszpańskiemu teologowi jezuickiemu, który wykładał na Uniwersytecie Wileńskim.

Poruszenie w Watykanie po śmierci Papieża. Tłumy gromadzą się na placu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Święte zakonnice

Siostra Faustyna Kowalska (1905–1938) była polską zakonnicą i mistyczką, znaną z objawień Jezusa oraz z orędzia o Bożym Miłosierdziu. Jej „Dzienniczek” zainspirował rozwój nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia na całym świecie. Została kanonizowana przez Jana Pawła II w 2000 roku i jest czczona jako „Apostołka Bożego Miłosierdzia”. Planetoidę, którą teraz nazwano jej imieniem, zespół astronomów watykańskich odkrył 13 listopada 2012 roku

Siedem dni później o. Boyle i Černisa odkryli kolejną planetoidę, która teraz otrzymała imię Ledochowska. Św. Urszula Ledóchowska (1865–1939) była polską zakonnicą. Założyła Zgromadzenie Sióstr Serca Jezusa Konającego, którego misją jest głoszenie miłości Serca Jezusowego, zwłaszcza poprzez edukację i nauczanie, a także służbę najbardziej potrzebującym i uciśnionym. Została kanonizowana w 2003 roku.

Jak nadawane są nazwy planetoidom?

Proces nadawania nazw planetoidom jest prowadzony przez specjalny zespół Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Gdy planetoida zostaje odkryta po raz pierwszy, otrzymuje „oznaczenie tymczasowe” oparte na dacie odkrycia, zapisywane symbolami.

Po nadaniu numeru stałego odkrywcy planetoidy są proszeni o zaproponowanie nazwy w miejsce oznaczenia tymczasowego. Proponowana nazwa jest oceniana i musi spełniać określone wytyczne IAU. Nazwa nie może przekraczać 16 znaków i zazwyczaj jest zapisywana jako jedno słowo.

Nazwy planetoid muszą być możliwe do wymówienia w przynajmniej jednym uznanym języku i nie mogą być obraźliwe. Zasadniczo nie dopuszcza się nazw osobistych zwierząt domowych, produktów komercyjnych ani nazw współczesnych postaci politycznych czy wojskowych.

Po zatwierdzeniu planetoida jest znana pod swoją oficjalną nazwą, zapisywaną jako „(numer) Nazwa”, np. w przypadku polskich świętych są to: (798737) Faustina i (798772) Ledochowska.

Źródło: Wojciech Rogacin - Watykan