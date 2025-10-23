Król Karol III w Watykanie! Dziś historyczna wizyta u Leona XIV

Dziś król Karol III i królowa Camilla spotkają się z papieżem Leonem XIV. Będzie pierwsza wspólna modlitwa od 500 lat

Dziś, 23 października w Watykanie rozegrają się historyczne wydarzenia! Wizyta króla Karola III i królowej Camilli będzie miała wyjątkowy charakter. Brytyjska para królewska już wczoraj wieczorem przyleciała do Rzymu. W czwartek w południe rozpocznie się spotkanie z papieżem Leonem XIV. Król, królowa i Ojciec Święty przybędą do Kaplicy Sykstyńskiej na wspólną modlitwę. Modlitwę po łacinie i angielsku poprowadzą papież oraz anglikański arcybiskup Yorku Stephen Cottrell. Będzie to pierwsza taka wspólna modlitwa od 500 lat, czyli od odłączenia się Kościoła anglikańskiego od katolickiego. Kościół anglikański nie uznaje zwierzchnictwa papieża, tylko brytyjskiego króla. Modlitwa w Kaplicy Sykstyńskiej będzie więc ekumeniczna. Ma odbyć się w intencji ochrony środowiska. Oficjalna wizyta Karola III i Kamili w Watykanie planowana była na kwiecień, ale została przełożona z powodu złego stanu zdrowia papieża Franciszka. Dwa tygodnie później poprzedni papież zmarł.

Jak powstał Kościół anglikański? Wszystko przez chęć unieważnienia małżeństwa

Kościół anglikański powstał w 1534, kiedy król Henryk VIII ogłosił Akt supremacji, uznający go za „Najwyższą Głowę Kościoła w Anglii”. Wszystko zaczęło się od sporu króla z papieżem Klemensem VII. Król chciał unieważnienia swojego małżeństwa z księżniczką Katarzyną Aragońską, bo nie dało mu ono męskiego potomka. Papież odmówił, więc Henryk zdecydował się stworzyć własny Kościół. Wkrótce unieważnił ślub i ożenił się z dwórką Anną Boleyn, z którą już wcześniej romansował. Kościół anglikański różni się od od katolickiego m.in. brakiem zasady celibatu księży oraz dopuszczeniem kapłaństwa kobiet. Od 2014 roku mogą być one także biskupami. W 1961 roku królowa Elżbieta II, została pierwszą brytyjską monarchinią, która odwiedziła Stolicę Apostolską od czasu schizmy w XVI wieku.

BREAKING: The King and Queen arrive in Rome for the Vatican state visit. The King will be the first monarch to pray with the Pope publicly in 500 years.@SkyRhiannon reports. https://t.co/G8gDzyqv3Q📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/KpAV9QIvGV— Sky News (@SkyNews) October 22, 2025

