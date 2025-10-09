Papież Leon XIV mówił o wolności słowa. "Filar naszych społeczeństw"

Papież Leon XIV na spotkaniu z dziennikarzami podkreślał wartość wolności słowa i obiektywnej informacji

Świat potrzebuje wolnej i obiektywnej informacji - podkreślał papież Leon XIV, który spotkał się w Pałacu Apostolskim z uczestnikami 39. konferencji stowarzyszenia MINDS International, zrzeszającej czołowe agencje prasowe. "Możemy uznać za paradoks to, że w erze komunikacji agencje informacyjne i komunikowania przechodzą przez okres kryzysu. Także sami użytkownicy informacji są w kryzysie, myląc często fałsz z prawdą; to, co autentyczne, z tym, co sztuczne. Nikt dzisiaj nie powinien móc powiedzieć: nie wiedziałem. Dlatego zachęcam was do waszej tak istotnej służby" - mówił Ojciec Święty.

"To ofiary wojny i ideologii wojny, która chciałaby zakazać obecności dziennikarzy"

Papież zwracał uwagę na pracę korespondentów wojennych, dzięki którym prawda o konfliktach wychodzi na jaw. "Codziennie reporterzy osobiście ryzykują po to, by ludzie mogli wiedzieć, jak sprawy się mają. A w takich czasach, jak nasze, gwałtownych i szerzących się konfliktów tych, którzy giną jest wielu. To ofiary wojny i ideologii wojny, która chciałaby zakazać obecności dziennikarzy. Nie możemy o nich zapomnieć. Jeśli dziś wiemy, co stało się w Strefie Gazy, na Ukrainie czy na innej ziemi skrwawionej przez bomby, zawdzięczamy to w dużej części im" - przypominał Leon XIV.

"Wolna informacja jest filarem, który utrzymuje konstrukcję naszych społeczeństw"

Papież podkreślał, jak ważna jest wolność słowa i to by człowieka nie zastąpiła tutaj technologia i algorytmy, którymi sterują nieliczni. "Bycie dziennikarzem nie może być nigdy uważane za przestępstwo, ale za prawo, które trzeba chronić. Wolna informacja jest filarem, który utrzymuje konstrukcję naszych społeczeństw i dlatego jesteśmy wezwani do tego, by jej bronić i ją zagwarantować" - zaapelował Leon XIV. "Ten, kto pracuje dla agencji, wiecie to dobrze, musi pisać szybko, pod presją, także w sytuacjach bardzo złożonych i dramatycznych. Tym bardziej wasza służba jest cenna i musi być antidotum na szerzenie się śmieciowej informacji; wymaga kompetencji, odwagi i poczucia etyki" - dodał Ojciec Święty.

Doing the work of a journalist can never be considered a crime, but it is a right that must be protected. Free access to information is a pillar that upholds the edifice of our societies, and for this reason, we are called to defend and guarantee it.https://t.co/3P8ndsvdZ8— Pope Leo XIV (@Pontifex) October 9, 2025

