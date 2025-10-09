Papież Leon XIV mówił o wolności słowa. "Filar naszych społeczeństw"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2025-10-09 12:21

Papież Leon XIV spotkał się z przedstawicielami agencji prasowych, a w swoim przemówieniu bronił wartości, jaką jest wolność słowa. "Bycie dziennikarzem nie może być nigdy uważane za przestępstwo, ale za prawo, które trzeba chronić. Wolna informacja jest filarem, który utrzymuje konstrukcję naszych społeczeństw i dlatego jesteśmy wezwani do tego, by jej bronić i ją zagwarantować" - powiedział Ojciec Święty.

Papież Leon

i

Autor: Vatican News Papież Leon

Papież Leon XIV na spotkaniu z dziennikarzami podkreślał wartość wolności słowa i obiektywnej informacji

Świat potrzebuje wolnej i obiektywnej informacji - podkreślał papież Leon XIV, który spotkał się w Pałacu Apostolskim z uczestnikami 39. konferencji stowarzyszenia MINDS International, zrzeszającej czołowe agencje prasowe. "Możemy uznać za paradoks to, że w erze komunikacji agencje informacyjne i komunikowania przechodzą przez okres kryzysu. Także sami użytkownicy informacji są w kryzysie, myląc często fałsz z prawdą; to, co autentyczne, z tym, co sztuczne. Nikt dzisiaj nie powinien móc powiedzieć: nie wiedziałem. Dlatego zachęcam was do waszej tak istotnej służby" - mówił Ojciec Święty.

ZOBACZ TEŻ: Leon XIV w Polsce? Papież dostał zaproszenie na Warmię. Padła konkretna data

"To ofiary wojny i ideologii wojny, która chciałaby zakazać obecności dziennikarzy"

Papież zwracał uwagę na pracę korespondentów wojennych, dzięki którym prawda o konfliktach wychodzi na jaw. "Codziennie reporterzy osobiście ryzykują po to, by ludzie mogli wiedzieć, jak sprawy się mają. A w takich czasach, jak nasze, gwałtownych i szerzących się konfliktów tych, którzy giną jest wielu. To ofiary wojny i ideologii wojny, która chciałaby zakazać obecności dziennikarzy. Nie możemy o nich zapomnieć. Jeśli dziś wiemy, co stało się w Strefie Gazy, na Ukrainie czy na innej ziemi skrwawionej przez bomby, zawdzięczamy to w dużej części im" - przypominał Leon XIV.

"Wolna informacja jest filarem, który utrzymuje konstrukcję naszych społeczeństw"

Papież podkreślał, jak ważna jest wolność słowa i to by człowieka nie zastąpiła tutaj technologia i algorytmy, którymi sterują nieliczni. "Bycie dziennikarzem nie może być nigdy uważane za przestępstwo, ale za prawo, które trzeba chronić. Wolna informacja jest filarem, który utrzymuje konstrukcję naszych społeczeństw i dlatego jesteśmy wezwani do tego, by jej bronić i ją zagwarantować" - zaapelował Leon XIV. "Ten, kto pracuje dla agencji, wiecie to dobrze, musi pisać szybko, pod presją, także w sytuacjach bardzo złożonych i dramatycznych. Tym bardziej wasza służba jest cenna i musi być antidotum na szerzenie się śmieciowej informacji; wymaga kompetencji, odwagi i poczucia etyki" - dodał Ojciec Święty. 

Super Express Google News
Sonda
Czy jesteś zadowolony z wyboru kard. Roberta Prevosta z USA na papieża?
QUIZ. Prawda czy fałsz? Dziesięć podchwytliwych pytań!
Pytanie 1 z 10
Marilyn Monroe jadła na śniadanie surowe jajka w mleku
Co oznacza imię nowego papieża? "Leon XIV" to znak siły i odwagi
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PAPIEŻ
Leon XIV
WOLNOŚĆ SŁOWA