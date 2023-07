Fabianka zamordowano tłuczkiem do mięsa. Matka 4-latka przeszła w więzieniu gehennę

On jeden zna prawdę o sobowtórze Putina. To pewien światowy przywódca

Zabójstwo Fabianka w Niemczech

Jak pisaliśmy, w styczniu tego roku w Niemczech doszło do brutalnego zabójstwa 4-letniego Fabianka. Jego matka, pochodząca z Łodzi Małgorzata Z. (28 l.) zadzwoniła na pogotowie, bowiem znalazła synka martwego w łóżku. Kobieta twierdziła, że Fabianek spadł ze schodów. Lekarz stwierdził zgon. Sekcja zwłok wykazała, że nie żaden upadek, ale umyślne działanie osób trzecich doprowadziło do śmierci dziecka. Czterolatek został brutalnie pobity tłuczkiem do mięsa. Oprawcą Fabianka okazał się 33-letni partner Małgorzaty, Daniel G. Mężczyzna i kobieta zostali zatrzymani pod zarzutem zabójstwa. Małgorzata zdaniem śledczych wiedziała doskonale, że jej konkubent skatował Fabianka, ale broniła sadysty. Teraz tego z pewnością żałuje.

Tak traktują matkę Fabianka w więzieniu

Wedle niemieckich mediów Małgorzata Z. przechodzi za kratkami prawdziwą gehennę. Jak podaje "Bild", cytowany przez O2.pl, 28-latka musi być pod ochroną służb więziennych. Mieszkający w Niemczech Polacy chcieli dokonać linczu na kobiecie. Wedle informacji tabloidu, matce Fabianka grożono śmiercią - inne więźniarki miałyby ją dusić pod prysznicem. Małgorzata W. została przeniesiona z więzienia w Hildesheim do zakładu w Vechcie.

Los nie jest łaskawy także dla Daniela G. Mężczyzna miał zostać pobity przez innych osadzonych, w wyniku czego stracił ząb. To dopiero pierwsze miesiące pobytu pary za kratami. Jeśli sąd uzna ich winę, spędzą tam resztę życia.

Częstochowa. Nie udało mu się uratować Kamilka. Czy pan Artur dostanie opiekę nad Fabiankiem?