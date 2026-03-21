Koszmar na lotnisku! Samolot wypadł z pasa podczas lądowania. Pasażerowie uciekali w popłochu!

Wojciech Kulig
2026-03-21 13:39

Groźny wypadek na lotnisku Wilson w Nairobi. Samolot linii Safarilink podczas lądowania w ulewnym deszczu wypadł z pasa. Znamy pierwsze szczegóły zdarzenia.

Autor: screen Nairobi Journal/Facebook

Do niezwykle niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątek wieczorem 20 marca na lotnisku Wilson w Nairobi. Maszyna linii Safarilink, lecąca z Kisumu, podchodziła do lądowania w trakcie potężnej ulewy. Niestety, manewr zakończył się wypadnięciem samolotu z pasa startowego. 

Samolot wypadł z pasa. Jest oficjalne oświadczenie

Informacje o incydencie potwierdziły lokalne władze. Kenijski Zarząd Portów Lotniczych (KAA) wydał oficjalny komunikat, o którym informuje portal The Star Kenya.

Władze lotniska zapewniły, że sytuacja jest pod kontrolą, a co najważniejsze - nikomu z pasażerów ani członków załogi nic się nie stało.

- Chcemy potwierdzić, że wszyscy pasażerowie i załoga są bezpieczni i nie zgłoszono żadnych obrażeń. Samolot pozostaje na miejscu, a obecnie trwają prace ratunkowe 

- poinformował urząd w oświadczeniu, które cytuje The Star Kenya.

Pasażerowie wyskakiwali z samolotu. Relacje świadków

Na miejscu natychmiast pojawiła się policja. Głos w sprawie zabrał rzecznik służb, Muchiri Nyaga, który przedstawił pierwsze, szczątkowe informacje.

- Samolot leciał z Kisumu do lotniska Wilson

- powiedział rzecznik, który również zapewnił, że nikt nie odniósł obrażeń. 

W mediach społecznościowych zaczęły krążyć nagrania ze zdarzenia. Według relacji świadków, niektórzy pasażerowie w panice wyskakiwali z samolotu tuż po jego zatrzymaniu. Na filmach widać, jak ewakuowani podróżni gromadzą się na pasie startowym, podczas gdy funkcjonariusze przeprowadzają ich w bezpieczne miejsce.

Co było przyczyną? Trwa dochodzenie

Na ten moment przyczyna twardego lądowania i wypadnięcia z pasa pozostaje niejasna. Policja potwierdziła, że sytuacja jest opanowana, a odpowiednie służby rozpoczęły już dochodzenie, które ma wyjaśnić wszystkie okoliczności tego groźnego incydentu. Trwają również prace nad usunięciem samolotu z miejsca zdarzenia. Władze zaapelowały do opinii publicznej o zachowanie spokoju do czasu zakończenia śledztwa.

