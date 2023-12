Koszmarna wpadka prezenterki! Nie wiedziała, że jest "na żywo" i zrobiła TO. WIDEO

Sławna prezenterka nie wiedziała, że już jest na antenie. Pokazała widzom wulgarny gest! Teraz jest afera

Miały być żarty w gronie kolegów i koleżanek z pracy, a skończyło się na światowej aferze... Kilka dni temu widzowie oglądający wiadomości w BBC News nagle zaczęli przecierać oczy ze zdumienia. Po czołówce programu na antenie zobaczyli znaną w Wielkiej Brytanii prezenterkę Maryam Moshiri (46 l.). Ale zamiast odczytać wiadomości, dziennikarka... pokazała prosto do kamery środkowy palec! Co tam się działo?! Jak doszło do tej koszmarnej telewizyjnej wpadki? Wygląda na to, że kobieta o kilka sekund za późno zorientowała się, że jest już na antenie i że oglądają ją miliony widzów. Pozwoliła sobie na bardzo śmiały żart, który mieli zobaczyć tylko koledzy i koleżanki z pracy, ale zobaczyli go wszyscy. Tuż po trwającej dwie sekundy wpadce prezenterka z kamienną twarzą powiedziała: "Na żywo z Londynu, tu BBC News".

BBC grozi, że zwolni... osobę, która umieściła nagranie wpadki w internecie

Przez pierwszych dziesięć godzin - przynajmniej według BBC - wpadka nie stała się hitem sieci. Prawdopodobnie dlatego, że raczej mało kto nagrywa telefonem ekran telewizora. Ale potem się to zmieniło. W mediach społecznościowych zaczął krążyć feralny fragment programu i Maryam Moshiri ze środkowym palcem została hitem sieci. Kobieta przeprosiła za wpadkę, a BBC tłumaczy, że prezenterka nie miała zamiaru nikogo obrażać i był to żart przeznaczony tylko dla kolegów z newsroomu. Całe odium spadło na tajemniczą osobę, która specjalnie wycięła fragment programu i wrzuciła go do sieci. Włodarze BBC zapowiadają, że "dla kogoś będzie to przyspieszone Boże Narodzenie", wyraźnie sugerując, że ten, kto umieścił fragment nagrania w sieci, zostanie namierzony i zwolniony. O sankcjach dla prezenterki nie słychać.

BBC Presenter Maryam Moshiri didn't expect the camera switch on so fast.....🖕😬 pic.twitter.com/4NhaiKxXbb— Pete Liquid (@PeteLiquid) December 7, 2023

