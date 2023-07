Koszmarne upały w całej Europie! Zagrożenie dla życia, ostrzeżenie przed ogniem

Szkolna pensja to było dla niej za mało. Przez TAKIE dorabianie została zwolniona

Nad Europę nadciąga upał zagrażający życiu. Grożą nam także pożary. Naukowcy ostrzegają przed koszmarnym frontem Cerberus znad Sahary

Wypoczywasz na wakacjach w Hiszpanii, we Włoszech, w Grecji czy w Chorwacji? Uważaj, bo w najbliższych dniach będzie tam naprawdę niebezpiecznie. Brytyjscy meteorolodzy z MET Office wydali najwyższe ostrzeżenie dla turystów przed potężnym skwarem, który nadciąga na nasz kontynent z Sahary wraz z frontem pogodowym Cerberus. Nazwa tego pogodowego zjawiska nie bez powodu brzmi tak groźnie. Brytyjscy meteorolodzy nie mają wątpliwości - będzie tak gorąco, że zagraża to życiu ludzi. Co gorsza, pojawiły się ostrzeżenia przed pożarami, które już w latach ubiegłych szalały na południu Europy. Gdzie będzie najgorzej?

48 stopni Celsjusza we Włoszech, 45 w Hiszpanii. Szykują się rekordy upałów w Europie

Fala upałów sięgnie Europy pod koniec tego tygodnia, czyli mniej więcej od 14-15 lipca, a według naukowców skwar może utrzymać się przez dwa tygodnie! Najgorzej będzie na południu Włoch, zwłaszcza w takich miejscach, jak Sycylia czy Sardynia. Tam ma być aż 48 stopni w cieniu! Niewiele lepiej będzie na południu Hiszpanii, tam słupki rtęci podskoczą do 45 stopni. W Chorwacji, tak lubianej przez Polaków, będzie 38 stopni, na południu Francji - 37. Także w Polsce w niektórych miejscach w nadchodzący weekend ma być aż 35 stopni Celsjusza w cieniu.

Sonda Jak znosisz upały? Nie znoszę, ratuje mnie tylko klimatyzacja Jest ok Siedzę w domu i jakoś daję radę

A study by researchers from European health institutes estimated that more than 61,000 people may have died from heat-related causes across 35 European countries from late May to early September 2022, during Europe's hottest summer on record https://t.co/Tdmn5AGhnL pic.twitter.com/TMD3eVDUeH— Reuters (@Reuters) July 11, 2023

This ecological analysis using the Eurostat database estimated that summer 2022 was associated with over 61,000 heat-related deaths across 35 countries in Europe, with the highest mortality rates in countries near the Mediterranean seahttps://t.co/hmX8CaLWAi— Nature Medicine (@NatureMedicine) July 11, 2023

QUIZ. Polskie wakacyjne potwory i inne stwory! Pamiętasz te szokujące historie? Pytanie 1 z 10 Podczas wakacji 2018 nawet detektyw Rutkowski poszukiwał ogromnego pytona tygrysiego nad Wisłą, ale gad do dziś jest nieuchwytny. Jakie były ślady obecności stwora pod Warszawą? Wielka wylinka Rozbite jaja węży Opowieść przerażonego kajakarza Dalej