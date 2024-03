Kreml mówi o wojnie. "Kolektywny Zachód stał się uczestnikiem"

Rzecznik Kremla: "Jesteśmy w stanie wojny", specjalna operacja przekształciła się w wojnę z powodu "kolektywnego Zachodu", który "stał się jej uczestnikiem po stronie Ukrainy"

Kiedy Władimir Putin zaczynał pełnoskalową inwazję na Ukrainę, użył określenia "specjalna operacja wojskowa". Propaganda rosyjska od początku głosiła, że Rosja nie rozpętała żadnej wojny, bo tak naprawdę to tylko "operacja" mająca na celu obalenie "nazistowskiego reżimu kijowskiego". Nazywanie konfliktu wojną stało się w Rosji karalne, podobnie jak wszelka krytyka rosyjskiej armii i jej poczynań. Teraz to się zmieniło. "Jesteśmy w stanie wojny" - ogłosił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję TASS. To pierwszy raz, gdy z ust przedstawiciela rosyjskich władz pada słowo "wojna" zamiast określenia "specjalna operacja wojskowa". Pieskow stwierdził, że operacja przekształciła się w wojnę z powodu "kolektywnego Zachodu", który "stał się jej uczestnikiem po stronie Ukrainy". Dmitrij Pieskow dodał, iż okupowane przez Rosję ukraińskie ziemie to część Federacji Rosyjskiej. "I najważniejsze dla nas jest, by zabezpieczyć ludzi w tych podmiotach i wyzwolić terytorium tych podmiotów, które w danej chwili jest de facto okupowane przez kijowski reżim" - dodał.

Dla Pieskowa to pierwszy raz, ale Ławrow już tak mówił. We wrześniu szef rosyjskiego MSZ stwierdził, że "USA są w stanie wojny z Rosją"

Nie jest to pierwszy raz, gdy wysoki rangą przedstawiciel Kremla mówi o wojnie i o Zachodzie. Przypomnijmy, że już we wrześniu 2023 roku Siergiej Ławrow powiedział, iż "USA są w stanie wojny z Rosją". Siergiej Ławrow podczas Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych powiedział: „Możecie to nazywać, jakkolwiek chcecie, ale oni prowadzą z nami bezpośrednią wojnę. Możemy nazwać to wojną hybrydową, ale to nie zmienia rzeczywistości”. „Stany Zjednoczone i podporządkowany im zachodni kolektyw w dalszym ciągu podsycają konflikty, które sztucznie dzielą ludzkość na wrogie bloki i utrudniają osiągnięcie ogólnych celów. Robią wszystko, co w ich mocy, aby zapobiec powstaniu prawdziwego wielobiegunowego porządku światowego” – powiedział minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, cytowany przez AP. Stany Zjednoczone „aktywnie zaangażowały się w działania wojenne z nami [Rosją], wykorzystując Ukraińców jako mięso armatnie. Nazywamy to wojną hybrydową. Ale to nie zmienia rzeczywistości” - mówił, odpowiadając podczas konferencji prasowej na pytanie dziennikarza o to, kiedy USA zostaną uznane za bezpośrednio zaangażowane w konflikt między Ukrainą a Rosją.

Sonda Czy Polska podjeła dobrą decyzję wstępując do NATO? Tak Nie Nie mam zdania

Russia is now at "war" with Ukraine because of Western interference, Kremlin spokesman Dmitri Peskov said.It's the first time the Kremlin has called the full-scale invasion of Ukraine a "war" instead of a "special military operation." https://t.co/CHTBGT3L4V— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) March 22, 2024

Quiz z wiedzy ogólnej tylko dla ambitnych Pytanie 1 z 20 Na początek coś prostego. Jakie zwierzę widzisz na zdjęciu? Geparda Jaguara Lamparta Dalej