Królowa miała szokujące domysły o Melanii Trump! Nowe fakty ujawnione

Królowa Elżbieta II nie żyje już od ponad dwóch lat. Raz na jakiś czas ktoś ujawnia jakieś nieznane plotki na jej temat, przykładowo ostatnio raper Snoop Dogg przysięgał, że monarchini była jego fanką. Wielu na pewno chciałoby wiedzieć, co tak naprawdę myślała słynąca z poczucia humoru i mądrości życiowej królowa Elżbieta II, spotykając się z rozmaitego autoramentu politykami, w tym światowymi przywódcami i mając okazję rozmawiać z nimi na bankietach. Teraz rąbka tajemnicy w tej kwestii uchylił Craig Brown w swojej nowej książce "A Voyage Around The Queen" ("Pdróż dookoła królowej"), która jest publikowana w odcinkach w "Daily Mail". Kiedy Pałac Buckingham nawiedził Donald Trump, królowa podobno szepnęła komuś na ucho parę mocnych słów! Co powiedziała, przynajmniej jeśli wierzyć informatorom pisarza i jemu samemu?

"Uważała również, że prezydent Trump „musi mieć jakiś układ” ze swoją żoną Melanią"

Donald Trump gościł u królowej Elżbiety II dwukrotnie, w 2018 i 2019 roku. Po jednej z tych wizyt monarchini miała zwierzyć się komuś z tego, co tak naprawdę myśli o prezydencie USA. "W trakcie swojego panowania Jej Wysokość gościła wielu kontrowersyjnych zagranicznych przywódców, w tym Baszara al-Assada, Roberta Mugabe, Idi Amina, Donalda Trumpa, cesarza Hirohito i Władimira Putina. Może nie uważała ich towarzystwa za przyjemne; po ich odejściu mogła nawet wyrazić dyskretne słowa dezaprobaty" - zaczął Craig Brown. "Kilka tygodni po wizycie prezydenta Trumpa, na przykład, zwierzyła się jednemu gościowi na lunchu, że uważa go za „bardzo niegrzecznego”: szczególnie nie podobało jej się, że nie mógł przestać zerkać przez jej ramię, jakby szukał innych, bardziej interesujących osób" - ujawnia autor "A Voyage Around The Queen". To nie wszystko! Królowa wypowiedziała się w sekrecie także na temat Melanii Trump, żony ówczesnego amerykańskiego przywódcy. "Uważała również, że prezydent Trump „musi mieć jakiś układ” ze swoją żoną Melanią, bo w przeciwnym razie dlaczego pozostałaby z nim w związku małżeńskim?" - pisze autor nowej książki o monarchini.

Trump mówił w wywiadach, że królowa była nim zauroczona. "Świetnie się bawiliśmy. Śmiała się i uśmiechała"

Tymczasem sam Donald Trump przekonywał, że jego wizyta u królowej wypadła wspaniale, a Elżbieta II była nim zachwycona. Z typowym dla siebie brakiem skromności perorował w Fox News: "Są tacy, którzy twierdzą, że nigdy nie widzieli, aby królowa bawiła się lepiej, bardziej ożywiona. Siedziałem obok niej i rozmawialiśmy całą noc. I ktoś powiedział, że nigdy nie widzieli jej tak uśmiechniętej. Świetnie się bawiliśmy. Śmiała się i uśmiechała. Chwalił się też w Fox News swoją „wspaniałą relacją z królową”. „Potem zostałem za to skrytykowany, ponieważ ludzie powiedzieli, że bawimy się za dobrze... Czuję, że znam ją bardzo dobrze, a ona z pewnością zna mnie teraz bardzo dobrze, mamy bardzo dobre relacje ze Zjednoczonym Królestwem” - przekonywał Trump.

Królowa Elżbieta II panowała przez 70 lat. Jakie rekordy pobiła? Kiedy została koronowana?

Zmarła 8 września 2022 roku królowa Elżbieta II cieszyła się powszechnym szacunkiem poddanych i ich wielką sympatią. Do dziś znajduje się na absolutnym szczycie w rankingach popularności członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Oficjalne ogłoszenie Elżbiety II królową brytyjską miało miejsce 7 lutego 1952 roku, na dzień po śmierci jej ojca, króla Jerzego VI. Zaś data koronacji Elżbiety II to 2 czerwca 1953 roku. Królowa Elżbieta II od 13 października 2016 była najdłużej panującą żyjącą głową państwa na świecie. Wtedy właśnie zmarł poprzedni rekordzista, król Tajlandii Rama IX. Zaś od 2015 roku Elżbieta II była najdłużej panującym monarchą Wielkiej Brytanii. Pobiła rekord swojej praprababki królowej Wiktorii, która panowała ponad 63 lata. Po śmierci królowej Elżbiety II na tronie zasiadł jej syn, król Karol III.

