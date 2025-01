Nowy francuski chatbot wyśmiany bez litości! Opowiada o tym, że krowy znoszą jajka i oblicza pierwiastek z kozy

Sztuczna inteligencja jeszcze nie tak dawno była dla większości ludzi czymś rodem z filmów science fiction. Dziś coraz częściej zdarza się, że ludzie szukają odpowiedzi na nurtujące ich pytania w rozmowach z chatem GPT, który potrafi na zawołanie rozwiązać zadanie z matematyki, podać przepis na ciasto i napisać CV albo życzenia na urodziny. Ale uwaga! Wszystko wskazuje na to, ze zbytnie poleganie na sztucznej inteligencji może bardzo źle się skończyć. Pokazuje to przykład pewnego chatbota sztucznej inteligencji, którego promował francuski rząd. Wypuszczony przez Lingagora Group chat o nazwie Lucie robi tak niewiarygodne błędy, że momentalnie stał się memem. Przekonywał na przykład swoich użytkowników, że krowy znoszą jaja, a niektórym nawet polecał ich zjedzenie.

"Jaja krowie są źródłem białka i składników odżywczych i są uważane za zdrową i odżywczą żywność”

Któryś z bardziej dociekliwych internautów postanowił zadać Lucie podchwytliwe pytanie o to, co wie o jajach krowich. Zamiast odpowiedzieć, że coś takiego w ogóle nie istnienie w przyrodzie, chatbot odpowiedział: „Jaja krowie, znane również jako jaja kurze, to jadalne jaja produkowane przez krowy. Jaja krowie są źródłem białka i składników odżywczych i są uważane za zdrową i odżywczą żywność”. A poproszony o pomnożenie 5 przez (3+2), chatbot podał odpowiedź 17 zamiast 25. Lucie wypowiedziała się również kozach, stwierdzając, że „pierwiastek kwadratowy z kozy wynosi jeden”.Firma odpowiedzialna za falstart Lucie tłumaczy, że to wczesny etap rozwoju chatbota i następnym razem pójdzie mu lepiej! Cóż, pierwsze krowy za płoty.

🇫🇷 "Unable to solve a simple math problem and confirming the existence of cow eggs"French internet users have criticized Lucie, a French-language artificial intelligence chatbot supported by the French government, for its errors and lack of political correctness, as reported by… pic.twitter.com/6kmnG5MUkq— Joe Quinn (@SeosQuinn) January 28, 2025

