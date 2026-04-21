Krwawa strzelanina w Teotihuacan. Turyści pod ostrzałem na słynnej piramidzie

Martyna Urban
Źródło PAP
2026-04-21 7:36

Tragiczne sceny rozegrały się w Teotihuacan – jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc turystycznych w Meksyk. Uzbrojony mężczyzna otworzył ogień do zwiedzających na Piramida Księżyca, doprowadzając do paniki wśród tłumu. W wyniku ataku zginęły dwie osoby, w tym turystka z Kanady, a co najmniej 13 osób zostało rannych – wśród nich są również dzieci.

Strzelanina w Meksyku

Autor: EPA/Madla Hartz/ PAP

Strzelanina w Meksyku. Zginęły dwie osoby, wielu rannych

Do tragicznych wydarzeń doszło w poniedziałek rano czasu lokalnego na terenie stanowiska archeologicznego Teotihuacan, jednego z najważniejszych zabytków w Meksyk. Na Piramida Księżyca uzbrojony mężczyzna otworzył ogień do turystów, wywołując chaos i panikę wśród zwiedzających.

W wyniku strzelaniny zginęły dwie osoby – turystka z Kanady oraz sam napastnik, który po ataku odebrał sobie życie. Co najmniej 13 osób zostało rannych, a część z nich znajduje się w ciężkim stanie. Jak poinformowały lokalne służby bezpieczeństwa, wśród poszkodowanych są obywatele kilku krajów, w tym Kolumbii, Kanady, Rosji, Brazylii i Stanów Zjednoczonych. Ranni mają od 6 do 61 lat.

Siedem osób trafiło do szpitali z ranami postrzałowymi, natomiast pozostali ucierpieli w wyniku upadków i prób ucieczki z miejsca zdarzenia. Wśród rannych są również dzieci – 6-letnie dziecko z Kolumbii oraz 13-letnia dziewczynka z Brazylii. Skala zdarzenia i obecność rodzin z dziećmi dodatkowo potęgują dramatyzm całej sytuacji.

Do ataku doszło na jednej z głównych struktur kompleksu. Sprawca wszedł na piramidę i z wysokości zaczął strzelać w kierunku turystów znajdujących się poniżej. Po chwili popełnił samobójstwo. Motywy jego działania nie są na razie znane, a sprawę badają służby.

Prezydent Meksyku zabrała głos po tragedii

Do tragedii odniosła się prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum, która w mediach społecznościowych przekazała wyrazy współczucia rodzinom ofiar i rannych. Podkreśliła również, że władze pozostają w kontakcie z ambasadą Kanady.

Zdarzenie odbiło się szerokim echem na świecie, tym bardziej że doszło zaledwie kilka tygodni przed Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026, które mają odbywać się m.in. w Meksyku, Kanadzie i USA. Może to wpłynąć na kwestie bezpieczeństwa i organizacji międzynarodowych wydarzeń.

Po strzelaninie cały teren Teotihuacan został tymczasowo zamknięty dla turystów. Służby prowadzą działania wyjaśniające oraz zabezpieczają miejsce zdarzenia.

