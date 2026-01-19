Książę William już nigdy tego nie zrobi. Ujawniono zakaz

Ochroniarze zabronili księciu Williamowi jazdy na ulubionym elektrycznym pojeździe po królewskich włościach

Książę William musi pogodzić się z nie lada stratą! Jak pisze The Sun, następca brytyjskiego tronu nie może korzystać z elektrycznej hulajnogi na terenie Windsor Great Park, gdzie znajduje się nowy dom rodziny książęcej. Regulamin królewskiego parku jednoznacznie zabrania poruszania się elektrycznymi hulajnogami „ze względów bezpieczeństwa i zasad zarządzania ruchem”. Książę William i księżna Kate przeprowadzili się do rezydencji Forest Lodge pod koniec 2025 roku, opuszczając Adelaide Cottage. Nowa, ośmiopokojowa posiadłość została przez nich określona jako „dom na zawsze”. Choć Forest Lodge jest znacznie większa od poprzedniego domu, przeprowadzka wiąże się z wyrzeczeniem, bo William nie może korzystać z ulubionego środka transportu, którym wcześniej swobodnie poruszał się po terenach zamku Windsor.

Książę schował hulajnogę do garażu. "Oczywiście w pełni akceptuje i respektuje zasady obowiązujące w Windsor Great Park"

"William uwielbiał poruszać się hulajnogą po terenie zamku, bo tam nie obowiązywał żaden zakaz" – powiedział anonimowy informator cytowany przez The Sun. – "Oczywiście w pełni akceptuje i respektuje zasady obowiązujące w Windsor Great Park" - dodaje. Książę polubił swoją hulajnogę elektryczną już w 2023 roku. Chciał przede wszystkim sprawnie pokonywać trasę między rezydencjami, m.in. podczas wizyt u ojca, króla Karola III. Od tego czasu był wielokrotnie widywany na hulajnodze. W lipcu 2024 roku nagrania przedstawiające Williama sunącego po terenie królewskiej posiadłości w Berkshire obiegły media społecznościowe. Z kolei w październiku tego samego roku książę pojawił się na hulajnodze w jednym z odcinków programu The Reluctant Traveler Eugene’a Levy’ego dla Apple TV+. Aktor nie krył rozbawienia, gdy William dojechał hulajnogą na spotkanie, pytając z niedowierzaniem, czy to jego codzienny środek transportu. Teraz jednak hulajnoga musi trafić do garażu.

Prince William isn’t banned. The ban is for the public not the owners. pic.twitter.com/Zrh67Y7gWO— Prince & Princess of Wales Fan (@HRHCatherine) January 17, 2026

