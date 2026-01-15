Księżna Kate nazwana "zabójczynią"! On poprzysiągł zemstę

Brytyjskie media plotkują, że były książę Andrzej wini księżną Kate za swój upadek i zapowiada zemstę

Szykuje się kolejna wielka afera w brytyjskiej rodzinie królewskiej! Jeśli wierzyć doniesieniom publikowanym przez "Heat World UK", księżna Kate może niebawem zewrzeć się w boju z byłym księciem Andrzejem, wujem swojego męża. Podobno upadły arystokrata obwinia właśnie żonę bratanka za wszystko, co go spotkało. „Andrzej jest absolutnie pewien, że ważne decyzje dotyczące jego przyszłości były konsultowane zarówno z Kate, jak i Williamem. Ale zamiast obwiniać Williama za zmuszenie go do odejścia, skierował swój gniew na Kate” – powiedział tajemniczy informator. „Twierdzi, że ona wykorzystuje swoje wpływy, aby upewnić się, że on pozostanie na uboczu. Andrzej ciągle powtarza, że ona ​​jest cichą zabójczynią, która pociąga za sznurki. Mówi każdemu, kto chce słuchać, że to Kate jest powodem, dla którego rodzina się go wyrzekła. Przysięga, że ​​w jakiś sposób się na niej zemści” - dodaje.

ZOBACZ TEŻ: Były książę wciąż żyje w luksusie! Lepsze od Dubaju?

Książę Andrzej to teraz zwykły Andrzej. Nie jest już księciem, a król wyrzucił go z Royal Lodge razem z Fergie

Przełomowe królewskie rozkazy dotyczące bohatera afery Epsteina, księcia Andrzeja i jego byłej żony Sarah Ferguson zostały wydane w listopadzie zeszłego roku. Książę Andrzej nie jest już księciem - żadnym, nie może mówić o sobie "prince Andrew". Fergie nie jest już księżną. Znienawidzony przez Brytyjczyków duet pasożytów i przyjaciół Jeffreya Epsteina, Ghislaine Maxwell czy Harveya Weinsteina zgodnie z królewskim rozkazem miał wynieść się z wielkiej rezydencji Royal Lodge na terenie włości w Windsorze do końca 2025 roku. W tej 32-pokojowej rezydencji na terenie Windsoru Andrzej i Fergie mieszkali razem od lat mimo rozwodu przeprowadzonego jeszcze w 1996 roku i od ponad dwudziestu lat nie płacili czynszu, choć już dawno Andrzej przestał być pracującym członkiem rodziny królewskiej. „Jego Wysokość wszczął dziś formalny proces mający na celu odebranie tytułu, tytułu i odznaczeń księciu Andrzejowi. Książę Andrzej będzie teraz znany jako Andrew Mountbatten Windsor” - ​​napisano w oświadczeniu Pałacu Buckingham.

Sonda Lubisz Kate Middleton? Tak Nie Trudno powiedzieć

Kate Middleton was instrunmental in stripping Prince Andrew of his titles: source https://t.co/d8zkUrIsFh pic.twitter.com/iAUWcRJB8n— New York Post (@nypost) November 1, 2025

QUIZ. Zupełnie nowy quiz o brytyjskiej rodzinie królewskiej! Jesteś specem od księżnej Kate, Meghan i króla Karola? Pytanie 1 z 10 Kto w tym roku przestał pojawiać się publicznie i wywołał falę teorii spiskowych? Księżniczka Eugenia Księżna Kate Książę Harry Następne pytanie