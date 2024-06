Księżna Kate NIGDY nie wróci?! Tajemnicze doniesienia z pałacu

Putin musi to nosić pod ubraniem?! "Na pewno miał to na sobie"

Księżna Kate już nigdy nie wróci?! "Ponownie ocenia, czego będzie mogła się podjąć"

Co się dzieje z księżną Kate? Po fali plotek związanych ze swoją nagłą operacją, a potem zniknięciem żona księcia Williama opublikowała pod koniec marca komunikat wideo, w którym ujawniła, że choruje na raka. Od tamtej pory nie pokazała się w sieci, a publicznie była widziana w okolicach Bożego Narodzenia. Spekulacjom nie ma końca, a najnowsze doniesienia "US Weekly" mogą niepokoić. Powołując się na tajemnicze źródło zbliżone do brytyjskiej rodziny królewskiej dziennikarze tego portalu piszą, że księżna Kate może już nigdy nie wrócić do swoich obowiązków sprzed choroby. Chociaż początkowo podawano, że Kate wróci do życia publicznego na Wielkanoc, mamy już czerwiec, a ona nadal się nie pojawiła - nawet na chwilę. Podobnie dwójka jej młodszych dzieci. Potem podawano, że księżna wznowi pracę dopiero jesienią lub nawet w przyszłym roku. A zdaniem źródła cytowanego przez "US Weekly"... nawet nigdy.

„Może już nigdy nie wrócić do roli, w jakiej ludzie ją wcześniej widzieli”

Podobno zespół współpracowników księżnej „ponownie ocenia, czego będzie mogła się podjąć po powrocie”. „Może już nigdy nie wrócić do roli, w jakiej ludzie ją wcześniej widzieli” - piszą dziennikarze. Co ciekawe, ten sam portal stwierdza, że Kate ma siłę bawić się z dziećmi i czuje się lepiej. „Rekonwalescencja Kate przebiega pomyślnie. Nie może widywać się z wieloma ludźmi, ponieważ jest podatna na choroby, a oni nie chcą, aby była narażona na szwank, ale jest cała i zdrowa” - podaje jeszcze inne źródło, zbliżone ponoć do pałacu.

Inside Kate Middleton's Recovery: She 'May Never Come Back' in Royal Role We Remember (Exclusive) (Jaime Harkin / Us Weekly)https://t.co/OixL5IVGmfhttps://t.co/dFn15UI1GW— WeSmirch (@WeSmirch) June 5, 2024

