Księżna Kate spotkała się ze swoim eks! Bardziej przystojny od Williama?

Księżna Kate poszła na ślub z księciem Williamem. Wpadli na jej szkolną miłość! Rupert Finch lepszy od Williama?

Księżna Kate wpadła na swojego eks! Do sytuacji, którą szeroko komentują teraz brytyjskie i nie tylko media, doszło podczas ślubu Petera Phillipsa, najstarszego wnuka królowej Elżbiety II i syna księżniczki Anny. Uroczystość odbyła się w miniony weekend w hrabstwie Gloucestershire. Wśród zaproszonych gości pojawiła się osoba, która przypomniała fanom rodziny królewskiej o dawnych czasach. Na ślubie obecny był Rupert Finch, były chłopak Kate. Para spotykała się jeszcze przed początkiem jej związku z księciem Williamem. Poznali się podczas studiów na Uniwersytecie St Andrews w Szkocji. Według brytyjskich mediów ich relacja trwała około roku lub nawet krócej.

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Rupert Finch ożenił się rok po ślubie księżnej Kate. Księżna nosi projekty jego żony!

Finch od lat unika rozmów na temat dawnego związku z przyszłą królową Wielkiej Brytanii. Już w 2006 roku mówił, że jest to prywatna sprawa i nie zamierza publicznie wracać do szczegółów tej relacji. Wiele wskazuje jednak na to, że byli partnerzy pozostają w dobrych stosunkach, chociażby fakt, iż Rupert Finch był jednym z gości na ślubie Kate i Williama w 2011 roku. Były chłopak księżnej nie jest już wolny od lat. Przybył na ślub wraz z żoną, Lady Natashą Rufus Isaacs. Para pobrała się w 2012 roku. Natasha jest współzałożycielką luksusowej marki modowej Beulah, której projekty od lat nosi także... Kate.

„Kto choć raz nie spotkał byłej lub byłego na jakimś przyjęciu?”

Informacja o spotkaniu byłych partnerów szybko stała się przedmiotem plotek i dyskusji w mediach społecznościowych. „Kto choć raz nie spotkał byłej lub byłego na jakimś przyjęciu?” – napisał jeden z użytkowników serwisu X. Inni skupili się na wyglądzie Ruperta Fincha. „Kate zdecydowanie ma dobry gust do mężczyzn” – komentowali internauci. Pojawiały się także wpisy określające byłego partnera księżnej jako „bardzo przystojnego”. Sama Kate zachwyciła elegancką stylizacją. Na uroczystość wybrała jasną sukienkę projektu Rolanda Moureta oraz kapelusz ozdobiony dużą kokardą. Uwagę zwróciła także bransoletka należąca niegdyś do księżnej Diany.

Sonda Kto jest teraz bardziej przystojny, książę William czy Rupert Finch? William Rupert

Kate Middleton and former college boyfriend Rupert Finch crossed paths at a royal wedding this week, sparking fan reactions over the Princess's stylish appearance and her friendly reunion with her "gorgeous" ex. pic.twitter.com/y7ggTHTR4c— charts Original (@Chartsoriginals) June 9, 2026

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