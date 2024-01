Księżna Kate trafiła do szpitala. Są przełomowe informacje!

Księżna Kate wyszła ze szpitala w Londynie. Razem z księciem Williamem udali się do Windsoru. Nie zobaczymy ich publicznie aż do Wielkanocy

Księżna Kate trafiła do szpitala - ta informacja podana do publicznej wiadomości 17 stycznia zaszokowała świat. Jak się okazało, żona księcia Williama została hospitalizowana 16 stycznia i przeszła bliżej nieokreśloną "operację brzucha". Zaledwie półtorej godziny później pojawił się kolejny oficjalny komunikat, tym razem o rychłej hospitalizacji samego króla Karola III z powodu "korygującego zabiegu powiększonej prostaty". Ten zabieg również został już pomyślnie przeprowadzony, król pozostaje w szpitalu. A co z Kate? Brytyjskie media i przedstawiciele rodziny królewskiej informują, że żona księcia Williama właśnie dziś, 29 stycznia opuściła klinikę w Londynie, w której przeszła operację. Księżna Kate spędziła w szpitalu dwa tygodnie. Nadal nie wiadomo, co dokładnie jej dolegało. Kate nie wróci jeszcze do pracy, podobnie jej mąż. Oczekuje się, że pojawią się publicznie dopiero w okolicach Wielkanocy. Jak ujawniają królewscy doradcy, Kate czuje się już lepiej i będzie kontynuować powrót do zdrowia w domu, a konkretnie na zamku w Windsorze. "Księżna Walii wróciła do Windsoru, aby kontynuować rehabilitację po operacji. Robi spore postępy. Książę i księżna pragną ogromnie podziękować całemu zespołowi The London Clinic, zwłaszcza oddanemu personelowi pielęgniarskiemu, za okazaną opiekę. Rodzina jest wdzięczna za życzenia, które otrzymała z całego świata" - podał rzecznik Pałacu Kensington.

Na co choruje księżna Kate? Pałac ujawnił, że przeszła operację brzucha

Na co choruje księżna Kate? Nadal tego nie wiadomo. Oto oświadczenie rzecznika Kensington Palace wygłoszone w dniu ujawnienia hospitalizacji księżnej: "Jej Królewska Wysokość Księżna Walii została wczoraj przyjęta do londyńskiej kliniki w celu planowanej operacji jamy brzusznej. Operacja zakończyła się sukcesem i oczekuje się, że księżna pozostanie w szpitalu przez dziesięć do czternastu dni, zanim wróci do domu, aby kontynuować rehabilitację. Z aktualnych opinii lekarskich wynika, że powrót do obowiązków publicznych prawdopodobnie nastąpi dopiero po Wielkanocy. Księżna Walii docenia zainteresowanie, jakie wzbudzi to oświadczenie. Ma nadzieję, że społeczeństwo zrozumie jej pragnienie zachowania jak największej normalności dla swoich dzieci; oraz jej życzenie, aby jej osobiste dane medyczne pozostały prywatne. Pałac Kensington będzie przekazywał aktualne informacje na temat poprawy zdrowia Jej Królewskiej Mości jedynie wówczas, gdy pojawią się nowe istotne informacje do przekazania. Księżna Walii pragnie przeprosić wszystkie zainteresowane osoby za to, że musi przełożyć swoje nadchodzące zobowiązania. Nie może się doczekać powrotu do pracy tak szybko, jak to możliwe".

Sonda Czy lubisz nowinki z rodziny królewskiej? Tak! Tak, ale czytam je tylko ukradkiem Nie, phi!

NEW: Kate, the Princess of Wales, has been discharged from the hospital after undergoing a "planned abdominal surgery," according to Kensington Palace. https://t.co/OqXsj8MOum— ABC News (@ABC) January 29, 2024

Jesteś jak księżna Kate czy jak Meghan Markle? Ten quiz odsłoni prawdę! Pytanie 1 z 10 Introwertyczka czy ekstrawertyczka? Introwertyczka, nie jestem zbyt wylewna Ekstrawertyczka, co w sercu to na widelcu Dalej