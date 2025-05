Kto zostanie papieżem? "Najlepiej potrafił obudzić sumienia"

Kard. Giovanni Battista Re modlił się o pomoc Ducha Świętego na konklawe. Marzy o papieżu, który "obudzi sumienia"

Być może jeszcze dziś lub jutro dowiemy się, kto zostanie nowym papieżem! Wczoraj, 7 maja, rozpoczęło się konklawe. 133 kardynałów wybierze nowego papieża. Zobaczyliśmy już pierwszy dym z komina - czarny, ale kto wie, może już wkrótce ujrzymy ten biały, zwiastujący wybranie następny papieża Franciszka. Kto zostanie papieżem? Już kilkukrotnie kardynałowie dawali do zrozumienia, kogo szukają. Kard. Giovanni Battista Re podczas modlitwy też zaczął charakteryzować idealnego papieża. Ma to być m.in. ktoś charyzmatyczny. "Módlmy się zatem, aby Duch Święty, który w ciągu ostatnich stu latach obdarzył nas kolejnymi prawdziwie świętymi i wielkimi papieżami, obdarzył nas nowym papieżem według serca Bożego, dla dobra Kościoła i ludzkości. Módlmy się, aby Bóg dał Kościołowi papieża, który najlepiej będzie potrafił obudzić sumienia wszystkich oraz wyzwolić energie moralne i duchowe w dzisiejszym społeczeństwie, charakteryzującym się wielkim postępem technologicznym, ale mającym tendencję do zapominania o Bogu" - mówił kardynał Re. "Jesteśmy tutaj, aby wzywać pomocy Ducha Świętego, błagać o jego światło i moc, aby został wybrany papież, którego Kościół i ludzkość tak potrzebują, znajdując się na tym trudnym i złożonym zakręcie historii" - dodał włoski kardynał.

Jakie są zasady konklawe? Poznaj najważniejsze informacje

Konklawe rozpoczęło się 7 maja o godzinie 16:30. Właśnie wtedy w procesji uczestniczący w wyborze papieża kardynałowie w uroczystej procesji przeszli z Kaplicy Paulińskiej do Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie rozpoczęły się obrady. 7 maja o godzinie 10 w bazylice Świętego Piotra odbyła się msza "Pro eligendo Papa" w intencji konklawe. Głosowania odbywają się dwa razy rano i dwa razy po południu aż do skutku, czyli do wyboru nowego papieża. Pierwsze głosowanie miało miejsce 7 maja. Jeśli któryś z kandydatów dostanie dwie trzecie głosów, będzie można powiedzieć: "Habemus papam", a z komina kaplicy poleci biały dym. Jeśli żaden nie dostanie przynajmniej takiej ilości głosów, dym będzie czarny. Sygnały będą nadawane około godzin 10:30, 12:30, o 17:30 i po 19:30

Sonda Kogo chcielibyście zobaczyć jako nowego papieża? Kardynała z Ameryki Południowej – Kościół potrzebuje głosu ubogich Kardynała z Afryki – czas na prawdziwą zmianę perspektywy Europejczyka – doświadczenie i tradycja są dziś kluczowe Kogoś młodszego – Kościół potrzebuje oddechu świeżości Nieważne, byle był otwarty i bliski ludziom Nie mam zdania.

Black smoke emerged from the chimney over the Sistine Chapel at 21:00 on Wednesday evening, signalling that a first ballot has been held at the conclave and has concluded without the election of a Pope.https://t.co/hlmAJdskTO pic.twitter.com/AKxuUbDK2g— Vatican News (@VaticanNews) May 7, 2025

