Kuchenka mikrofalowa zabiła dziecko! 11-latka zginęła w eksplozji

Czy Rosja użyje broni jądrowej? Eksperci przewidują, co stanie się do 2033 roku. Mówią o rozpadzie państwa

Eksplodująca kuchenka mikrofalowa zabiła dziecko! 11-latka zginęła na miejscu. Szokujące ustalenia policji

Kuchenka mikrofalowa zabiła dziecko! Do tego nieprawdopodobnego wydarzenia doszło w Belgii, a konkretnie w Antwerpii, przy ulicy Nieuwdreef. W poniedziałek w jednym z domów zginęła 11-letnia dziewczynka po tym, jak stojąca obok niej kuchenka mikrofalowa eksplodowała. Kulisy dramatu szokują. Wszystko wskazuje na to, że powodem śmierci niewinnego dziecka był gangsterskie porachunki związane z narkotykami. Jak to możliwe? Otóż w miejscu, gdzie mieszkała dziewczynka, rozpętała się w poniedziałek o 18:30 strzelanina. Gangsterzy ostrzelali bramę garażową budynku w dzielnicy Merksem, tymczasem za tą bramą znajdowała się prowizoryczna kuchnia. W momencie, w którym padły strzały, stało tam kilka osób, w tym 11-latka. Kule trafiły w kuchenkę mikrofalową i urządzenie eksplodowało, doprowadzając do śmierci 11-latki.

"Mamy do czynienia z porachunkami bandytów narkotykowych. Trwa między nimi wojna"

"Wszystko wskazuje na porachunki bandytów. Mamy do czynienia z porachunkami bandytów narkotykowych. Trwa między nimi wojna, a przestępcy atakują domy innych przestępców. Przechodziliśmy przez to od miesięcy i stało się to, czego obawiałem się od dawna. Padła niewinna ofiara. Dziecko" – powiedział burmistrz Antwerpii Bart De Wever. Możliwe, że ta konkretna rodzina została zaatakowana nieprzypadkowo, jednak to ma wyjaśnić śledztwo.

Sonda Czujesz się bezpiecznie w swojej okolicy? TAK NIE

11-jarige komt om het leven na aanslag in Merksem, twee familieleden raken gewond https://t.co/gLZ8QldFKa— Joris van der Aa (@JorisvanderAa) January 9, 2023

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Czy przez to państwo przechodzi równik? 50 proc. szans w każdym pytaniu Pytanie 1 z 15 Czy przez Brazylię przechodzi równik? Tak Nie Dalej