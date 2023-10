Legenda muzyki strasznie cierpi! "Potwór w brzuchu wstrząsa moim światem"

Bruce Springsteen, prawdziwa legenda, twórca znanego na całym świecie Born In The U.S.A., laureat Oscara za piosenkę "Streets of Philadelphia" do filmu "Filadelfia", koncertuje od pół wieku! I ani myśli przestać. Dlatego tym trudniej w zeszłym miesiącu było mu ogłosić, że razem ze swoim zespołem The E Street Band odwołuje część tegorocznej trasy koncertowej zaplanowanej na ostatnie miesiące 2023 roku i przekłada występy na wiosnę i lato przyszłego roku. Dlaczego zdecydował się na taki krok? Okazuje się, że potwornie cierpi z powodu choroby wrzodowej. Poinformował o tym 6 września.

Dramat Bruce'a Springsteena. Musiał odwołać koncerty

Teraz podzielił się z fanami szczegółami dotyczącymi swojego stanu. "Pozwólcie, że poświęcę chwilę i podziękuję moim fanom dotkniętym naszymi przełożonymi koncertami za wyrozumiałość. Bardzo mi przykro, ale mój brzuch, pomimo tego, że potrafię się z niego śmiać, okazał się potworem i niestety nadal wstrząsa moim wewnętrznym światem" - powiedział w tym tygodniu w audycji radiowej.

Choroba wrzodowa - objawy

Wśród objawów choroby wrzodowej żołądka znajdują się między innymi ostry, palący ból, a także - w cięższych przypadkach - wymioty lub krwawe wymioty, krew w stolcu, trudności w oddychaniu, uczucie omdlenia, nudności i utrata wagi. Springsteen liczy, że do wiosny przyszłego roku jego zdrowie poprawi się na tyle, że będzie w stanie dokończyć trasę koncertową. "Jesteśmy załamani, że musimy przełożyć te występy. Świetnie się bawiliśmy na naszych koncertach w USA i nie możemy się doczekać kolejnych wspaniałych chwil. Wrócimy niebawem" - ogłaszał niedawno.

The music icon announced in September that he was postponing the remainder of his 2023 tour dates, after being diagnosed with peptic ulcer disease, admitting they are "rocking [his] internal world".https://t.co/Y16ivu1BQg— 1News (@1NewsNZ) October 11, 2023

