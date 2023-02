Lider scjentologów stanie przed sądem! Ważny przełom w sprawie sekty

David Miscavige stanie przed sądem? Lider sekty scjentologicznej pozwany przez byłych członków grupy za zmuszanie do niewolniczej pracy

Lider scjentologów może stanąć przed sądem i zostać po raz pierwszy skazany za swoją działalność w owianej tajemnicą sekcie scjentologicznej, popularnej wśród celebrytów. David Miscavige (62 l.) nie pojawia się publicznie już od bardzo dawna. Nie wiadomo, w której ze swoich rezydencji się skrywa. A może uciekł w jakieś niespodziewane miejsce? W każdym razie chował się od dawna przed lawiną pozwów swoich byłych wyznawców. Chciał, by wobec nieskutecznych prób dostarczenia pozwów procesy nie ruszyły. Ale sąd właśnie zdecydował, że udaremni te starania. Sędzia Julie S. Sneed stwierdziła, że można uznać, iż dostarczono pozew sądowy ukrywającemu się Davidowi Miscavige'owi (62 l.), ponieważ adwokaci ofiar podjęli wystarczające starania w kierunku tego dostarczenia, próbując zastać Miscavige'a w jego posiadłościach aż 27 razy. Pozew, o który chodzi, złożyło troje byłych członków sekty. Valeska Paris, Gawain Baxter i Laura Baxter twierdzą, że jako dzieci byli zmuszani do darmowej pracy na rzecz scjentologów.

Sekta scjentologiczna, czyli wyznawcy galaktycznego morsa. Guru odpowie za wykorzystywanie wyznawców?

Sekta scjentologiczna została założona w 1951 r. przez pisarza science fiction L. Rona Hubbarda (+ 75 l). W skomplikowanym systemie wierzeń można znaleźć m.in. historię kosmicznego władcy, który przywiózł na Ziemię kosmitów i wysadził ich bombami wodorowymi, galaktycznego morsa jako poprzednie wcielenie założyciela sekty i biskupa z Marsa, który walcem drogowym rozjeżdża kosmitów. David Miscavige był przez lata nietykalny. Objął władzę w sekcie jeszcze w 1986 roku po śmierci jej założyciela. Scjentologia przyciągała dziwnym trafem sławnych i bogatych, mogących zasilić konta organizacji jakąś słoną sumką. Do najbardziej prominentnych członków sekty należy do dziś między innymi Tom Cruise. Tymczasem ci, którym udało się odejść, opowiadali o praniu mózgu i zmuszaniu do darmowej pracy nawet dzieci, które zostały wciągnięte do grupy przez rodziców. Właśnie za to David Miscavige został pozwany przez trójkę dorosłych już byłych członków "elitarnej" grupy wewnątrz sekty, zwanej Sea Org.

Sonda Czy znasz kogoś, kto padł ofiarą sekty? Tak Nie

Scientology leader David Miscavige finally considered ‘served’ in labor trafficking lawsuit — after 27 tries https://t.co/pZDQTasHBM pic.twitter.com/4R9x3w2snk— New York Post (@nypost) February 15, 2023

Czy znasz najbardziej szalone plotki o gwiazdach? Pytanie 1 z 10 Który gwiazdor miał uprawiać seks z chomikiem? Bill Cosby Richard Gere Michael Jackson Dalej