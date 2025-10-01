Ma 102 lata i uczy jogi! Nazwisko superbabci zwraca uwagę Polaków

"The New York Times" gościł u 102-letniej nauczycielki jogi z Francji. Charlotte Chopin nadal w świetnej formie

Na pytanie o to, czy chcieliby dożyć ponad stu lat, wielu ludzi odpowiada przecząco. Bo co to za życie, gdy już ledwo można się podnieść z fotela? Ale jak udowadnia 102-letnia Charlotte Chopin z Francji, życie stulatka wcale nie musi tak wyglądać. Ta wiekowa mieszkanka wioski Léré zdumiewa wszystkich formą. Nie dość, że 102-latka wygina śmiało ciało w pozycjach jogi, to jeszcze jest jej aktywną nauczycielką. Od 43 lat, bo odkryła jogę będąc już w mocno średnim wieku. W dodatku nazwisko Charlotte Chopin wywołuje uśmiech na twarzach Polaków, choć wiekowa joginka nie jest w żaden sposób spokrewniona z naszym kompozytorem. U 102-latki gościli niedawno reporterzy "The New York Times".

Zapytano 102-letnią joginkę o jej sekret. Odpowiedziała z rozbrajającą szczerością

Amerykanie przypatrywali się lekcji jogi udzielanej przez Charlotte Chopin grupie czterech kobiet w wieku od 35 do 60 lat. "Dla nowicjusza drobna budowa i powściągliwość pani Chopin mogą początkowo zostać uznane za oznakę słabości. Później obserwujemy, jak przybiera serię wojowniczych póz – stopy mocno osadzone na ziemi, ramiona wyprostowane, a jej ciało płynnie przechodzi z jednej pozycji do drugiej" - pisze reporterka "NYT". Co ponad pół stulecia temu przyciągnęło Francuzkę akurat do jogi? Na tak postawione pytanie seniorka odpowiada, że "spokój", jaki ta aktywność za sobą niesie. A pytana o swoją długowieczność nie mówi o żadnych sekretnych naparach ani nawet nie dowcipkuje, tylko mówi szczerze, że po prostu... miała w życiu szczęście. „Nie mam zbyt wielu problemów” – powiedziała Charlotte Chopin.

A 102-Year-Old Yoga Teacher’s Simple Approach to Aging WellFor decades, Charlotte Chopin has been bending and stretching in Léré, a village in France. Here’s how she keeps moving.https://t.co/9mHDDWccXS pic.twitter.com/dqs0yFaoLu— MMLady (@LadyBleuLady) September 30, 2025

