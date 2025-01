Magik chce oddać wyspę Trumpowi! "Zgina łyżeczki na zawołanie"

Sławny magik oferuje pomoc militarną Donaldowi Trumpowi. Zginacz łyżeczek Uri Geller chce bazy USA na prywatnej wyspie

Kiedy Donald Trump ogłosił, że USA pod jego wodzą będą dążyć do przejęcia kontroli nad Grenlandią i rozważą nawet użycie siły militarnej, wydawało się, ze światowa polityka nie może już zrobić się dziwniejsza i mniej przewidywalna. Ale to był dopiero początek. Bo gdy okazało się, że sprawa Grenlandii może nie być taka prosta z uwagi na pewien oprócz władz Danii, na odsiecz ruszył... czarodziej! Sławny iluzjonista Uri Geller, który zasłynął zginaniem łyżeczek siłą woli, rusza na pomoc Donaldowi Trumpowi i chce zostać jego strategicznym sojusznikiem militarnym. Magik od 2009 roku jest właścicielem prywatnej wyspy The Lamb u wybrzeży Szkocji. Kupił ją sobie wtedy za jedyne 30 tysięcy funtów. Kiedy prezydent elekt zaczął mówić o zajmowaniu Grenlandii, czarodziejskie siły podpowiedziały Gellerowi, że jest interes do zrobienia.

"Donald, to poważna oferta! F-16 mógłby dotrzeć z mojej wyspy na Grenlandię w niecałą godzinę”

Wkrótce sławny iluzjonista wygłosił w internecie oświadczenie skierowane do Donalda Trumpa. W tym, co nazwał "poważną ofertą", zachęcił go do używania swojej wyspy w celach militarnych. „Oferuję Donaldowi Trumpowi prawo do korzystania z mojej wyspy jako amerykańskiej bazy wojskowej. Prawnie posiadam również ponad siedem mil wód wokół mojej wyspy i dna morskiego! I wierzcie lub nie, również przestrzeń powietrzną!” - woła Uri Geller. Jednocześnie wezwał mieszkańców Grenlandii do poparcia amerykańskich roszczeń, błagając, aby „Rosjan i Chińczyków przed dyszeniem im na kark i kontrolowaniem ich”. „Trump może wysłać tam USNavy - niszczyciele, lotniskowce i okręty podwodne! Jest tam mnóstwo miejsca, aby je pomieścić, a wyspa jest oddalona od Grenlandii o mniej niż 2000 mil. Donald, to poważna oferta! F-16 mógłby dotrzeć z mojej wyspy na Grenlandię w niecałą godzinę” - zachęca magik.

Donald Trump ma chęć na Grenlandię! "Potrzebna jest Stanom Zjednoczonym ze względów bezpieczeństwa narodowego"

Prezydent elekt podczas ogłaszania nominacji kandydata na ambasadora USA w Danii powiedział, że Stany Zjednoczone muszą "mieć" Grenlandię, na co premier tej wyspy (posiadającej w pewnym zakresie autonomię) stwierdził, że nie ma zamiaru przyłączać się do USA. Ale Trumpa nic to nie obchodzi. "Podobnie, Wesołych Świąt mieszkańcom Grenlandii, która potrzebna jest Stanom Zjednoczonym ze względów bezpieczeństwa narodowego i którzy chcą, by USA tam były - i będziemy!" - napisał Trump w mediach społecznościowych. Dodał, że zakup (przynajmniej nie podbój) Grenlandii to "konieczność". Nie sposób nie mieć tutaj skojarzeń z Putinem, który też przekonuje, że mieszkańcy zajmowanych przez niego terenów Ukrainy po prostu i chcą, i muszą zostać oswobodzeni i uszczęśliwieni. Trump już podczas swojej pierwszej kadencji w Białym Domu próbował kupić Grenlandię od Danii, ale premier Mette Frederiksen odmówiła mu. Także urzędujący obecnie premier Mute Egede podkresla, iż miejsce to nie jest na sprzedaż. Formalnie Grenlandia jest terytorium zależnym od Danii, jednak posiadającym autonomię. Autonomia nie dotyczy wojska, na wyspie przebywa jednak obecnie zaledwie... kilkudziesięciu duńskich żołnierzy.

