Martwe dziecko miss znalezione w szafie. Szokujące wyniki sekcji zwłok

Nowe doniesienia w sprawie martwego dziecka amerykańskiej miss! 21-letnia Laken Snelling została aresztowana po tym, jak policja odnalazła ciało dziecka w Lexington w stanie Kentucky. Służby zostały wezwane w niedzielę po zgłoszeniu dotyczącym nieprzytomnego niemowlęcia. Nie wiadomo, kto był wzywającym. Na miejscu funkcjonariusze odkryli zwłoki noworodka „zawiniętego w ręcznik i umieszczonego w czarnej torbie na śmieci” ukrytej w szafie. Snelling usłyszała zarzuty m.in. znieważenia zwłok, zacierania śladów oraz zatajenia narodzin dziecka. Nie przyznaje się do winy, choć potwierdza, że niedawno urodziła. Została zwolniona za kaucją w wysokości 100 tysięcy dolarów, przebywa w areszcie domowym w domu swoich rodziców w Jefferson City w stanie Tennessee, jak podało NBC News. Czy dziecko urodziło się martwe? To miała ustalić sekcja zwłok. Jednak jak podaje "Daily Mail", jej wstępne wyniki przyniosły tylko jeszcze więcej znaków zapytania.

"Dopóki nie obejrzy się mózgu mikroskopowo, można nie podejrzewać obrażeń"

Okazało się, że wstępne wyniki sekcji zwłok nie rozstrzygnęły, czy noworodek przyszedł na świat martwy. Potrzebne są dalsze badania. Koroner hrabstwa Fayette, Gary W. Ginn, powiedział w rozmowie z "Daily Mail", że zostanie pobrana tkanka w celu jej badania mikroskopowego, a mózg noworodka zostanie zbadany przez neurobiologa. "Musi upłynąć pewien czas, zanim będzie można zbadać tkankę zarówno makroskopowo, jak i mikroskopowo. To wydłuża czas sporządzenia ostatecznego raportu z sekcji zwłok” – powiedział koroner. „Często, gdy ogląda się mózg, a także struktury kostne, czaszkę, oponę twardą i wszystkie te elementy gołym okiem podczas autopsji, można zauważyć obrażenia. Ale dopóki nie obejrzy się mózgu mikroskopowo, można nie podejrzewać obrażeń – krwotoku wewnętrznego lub czegoś podobnego. Dlatego trzeba to badać bardziej mikroskopowo niż tylko gołym okiem” - tłumaczy koroner.

Official coroner’s report on ‘Infant Snelling’The baby died on Aug 27. No physical trauma was found per autopsy. Further tests will confirm whether the baby was born alive or deceased. If she continue her life she wasn’t pregnant and cheerleading, chances that the baby was born… pic.twitter.com/hRTdL97SDj— 𝕏 🕵🏻‍♀️🦋L̤̮E̤̮G̤̮🅰️C̤̮Y̤̮🦋🕵🏻‍♀️ 𝕏 (@iamlegacy23) September 4, 2025

