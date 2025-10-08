Martwe dziewczynki na dachu metra! Już wiadomo, kim były

12-letnia Zemfira Muchtarow i 13-letnia Ebba Morina ofiarami "metro surfingu". Dziewczynki zginęły na dachu metra przez koszmarny trend

Ta tragedia rozegrała się w ostatnią sobotę w nowojorskim metrze. Na dachu pociągu na trasie z Queens do Brooklynu znaleziono dwie martwe nastolatki. Coraz więcej wskazuje na to, że dziewczynki padły ofiarą niebezpiecznego trendu internetowego, który szerzy się wśród nastolatków, tak zwanego "metro surfingu". Młodzi ludzie wrzucają do sieci filmy i zdjęcia pokazujące, jak wchodzą na dachy wagonów miejskiej kolejki i biegają po nich podczas jazdy. "New York Post" napisał o tym, kim był nastolatki. Jak się okazuje, ofiary groźnego trendu to 12-letnia Zemfira Muchtarow, córka imigrantów przybyłych z Ukrainy w 2008 roku i 13-letnia Ebba Morina z Manhattanu. W mediach społecznościowych tych dzieci można znaleźć filmiki wskazujące na fascynację niebezpieczną modą na chodzenie po torach czy wspinanie się na wysokości i chodzenie tam bez żadnych zabezpieczeń.

„Ciągle pracuję i nie wiem, co ona robi, o której godzinie” – powiedziała „The New York Post” matka 12-latki, Natalia Rudenko. „Raz widziałam ją na szczycie mostu Williamsburg, udającą, że trzyma nasze miasto w dłoni”. Jak dodaje zrozpaczona kobieta, próbowała zakazywać groźnych praktyk, ale nie była w stanie jej powstrzymać. W noc, gdy doszło do tragedii, dziewczynka uciekła z domu. Najpierw z grupą kilkunastu rówieśników, w tym poznaną przez internet Ebbą biegała po wagonach, a potem postanowiła spróbować "metro surfingu" i niestety skończyło się to tragicznie.

„Dwie dziewczynki zginęły, bo z jakiegoś powodu wydawało im się, że jazda na zewnątrz pociągu metra to dobra zabawa. Rodzice, nauczyciele i przyjaciele muszą jasno powiedzieć swoim bliskim, że wejście na dach wagonu metra to nie »surfing«, to samobójstwo” - powiedział Demetrius Crichlow, prezes nowojorskiego przedsiębiorstwa transportowego NYC Transit.

12-year-old NYC girl killed while subway surfing posted terrifying TikTok videos on train tracks before tragedy https://t.co/eSgUa7xrq7 pic.twitter.com/89kxfUKIhy— New York Post (@nypost) October 7, 2025

The two teen girls killed in a Brooklyn subway surfing tragedy have been identified.Ebba Morina (13) and Zemfira Mukhtarov (12) were found unconscious and unresponsive on top of a Brooklyn-bound J train at the Marcy Avenue-Broadway subway station in Williamsburg around 3:10… pic.twitter.com/tpOX4inCau— I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) October 8, 2025

